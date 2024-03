أفضل 20 لاعبا في تاريخ ريال مدريد

منذ تأسيسه عام 1902، كان ريال مدريد أحد أفضل الفرق في العالم وحافظ على تألقه بفضل لاعبين لامعين وأساطير أسهموا في بناء مجده محليا وقاريا بدءا من ألفريدو دي ستيفانو مرورا بزين الدين زيدان ووصولا إلى كريستيانو رونالدو.

وتألق رونالدو -أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق مع ريال مدريد- ونجح خلال 9 سنوات قضاها في سانتياغو برنابيو في تسجيل 450 هدفًا في 438 مباراة.

وإلى جانب الأسطورة رونالدو، أسهم نجوم كبار أمثال كريم بنزيمة وسيرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش في النجاح المذهل للفريق في القرن الـ21، حيث يملك "الميرنغي" الرقم القياسي في عدد التتويجات بدوري أبطال أوروبا بـ14 لقبا.

وهذه قائمة أفضل 20 لاعبا لعبوا لريال مدريد:

20- الإسباني فيسنتي دل بوسكي: لعب لريال مدريد 1968-1984.

Vicente Del Bosque 1968-1984

19-التشيلي إيفان زامورانو: لعب في الفترة بين 1992-1996.

licidades, @realmadrid. 122 años de logros , historia y grandeza …Un honor haber formado parte.Hala Madrid siempre…

18- الألماني توني كروس: يلعب في ريال مدريد منذ 2014.

17- الإسباني إميليو بوتراغينيو: لعب في ريال مدريد بين 1984-1995.

Emilio Butragueño con la camiseta más emblemática de la Quinta del Buitre. Preciosa.

📸 Postal publicitaria de Hummel. pic.twitter.com/mSTSzzUcSV — Rancoma (@Rancoma_) February 29, 2024

16-البرازيلي روبيرتو كارلوس: لعب لريال مدريد بين 1996-2007.

15-الإسباني ريكاردو زامورا: لعب في الفترة بين 1930-1936.

22/4/1916. Avui fa 100 anys va debutar Ricardo Zamora a la porteria de l'Espanyol. Real Madrid 1 #RCDE 1 (Usobiaga).

14-خوسيه مارتينيز سانشيز (بيري): لعب في الفترة بين 1964-1980.

⚽🗓 Tal día como hoy en 1945.

👶 Nace en Ceuta 🇪🇸.

👤 José Martínez Sánchez "Pirri".

📌 Centrocampista procedente del @GranadaCdeF.

⏳ @realmadrid 1964-1980.

☑ 561 partidos oficiales, 172 goles. #JugadoresdelRealMadrid

👇 pic.twitter.com/yANai3R6wC — @Real Madrid Jugadores (@RMJugadores1) March 11, 2023

13-المكسيكي هوغو سانشيز: لعب لريال بين 1985-1992.

Él es Hugo Sánchez y jugó para el Real Madrid de 1985 hasta 1992. Ganó 5 Ligas de España de forma consecutiva, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y una Copa de la UEFA. Marcó 203 goles con la camiseta merengue en más de 280 partidos y fue 4 veces 'Pichichi' en España. 🇲🇽

12- الكرواتي لوكا مودريتش: يلعب في الريال منذ 2012.

11- الفرنسي كريم بنزيمة: لعب في الريال بين 2009-2023.

10-البرتغالي لويس فيغو: لعب لريال مدريد بين 2000-2005.

Between 2000 and 2005, Luis Figo recorded countless successes during his career at Real Madrid. He contributed to victories at the La Liga, Super Cup and many more occasions. In 2001, the Portuguese player was awarded the FIFA Ballon d'Or (World's Best Footballer of the Year!)

9-المجري فيرينك بوشكاش: لعب لريال مدريد بين 1958-1966.

8 años sin Ferenc Puskas. 1958-1966 en el Real Madrid. 3 Copas de Europa, 5 Ligas, 1 Copa, 4 Pichichis…

8- الإسباني فرنشيسكو باكو خينتو: لعب في الفترة بين 1953-1971.

Paco Gento. Real Madrid

1953-1971. Seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté 6 Ligue des Champions. RIP.#RealMadrid #rmalive #UCL

7-الإسباني سنتياغو برنابيو: لعب مع الريال بين 1921-1926.

Santiago Bernabéu de Yesté, after whom the Real Madrid stadium was named, was a Madridista from 1909 to 1926. After quitting his career as an actor, he became the President of the club from 1943 until his death.

6- الإسباني راؤول غونزاليس: لعب بين 1994-2010.

5) Raul Gonzalez(1994-2010)

Major Club: Real Madrid

Appearances: 550

Goals: 228

5- الإسباني إيكر كاسياس: لعب مع الريال بين 1999-2015.

4- الإسباني سيرجيو راموس: لعب في الريال بين 2005-2021.

Sergio Ramos : "Félicitations au Real Madrid. 122 ans à écrire certaines des pages les plus dorées du football. Un honneur d'en avoir fait partie."

3- الفرنسي زين الدين زيدان: لعب في الريال بين 2001-2006.

Zinedine Zidane – Real Madrid 2005/06

2-الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو: لعب في الريال بين 1953-1964.

4.Alfredo Di Stefano :

Di stefano is arguably one of the greatest players in Real Madrids history. He joined Madrid from Millonarios. He won 2 balon d'ors and one super Balon d'or and countless champions leagues. He scored 308 goals in 396 official games.

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: لعب في الريال بين 2009-2018.