موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يتواجه الأهلي وغريمه الزمالك غدا الجمعة الثامن من مارس/آذار في نهائي نسخة الموسم الماضي 2022-2023 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

ويقام نهائي الكأس خارج مصر للمرة الأولى في التاريخ، وسيستضيفه ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

قائمة الأهلي لرحلة السعودية لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 🦅 pic.twitter.com/kFcnfeAnoe — 🅔.🅣⁷⁴ News Alahly (@nsor_Talta) March 5, 2024

ويعاني بطل أفريقيا 11 مرة (رقم قياسي)، غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.

ويعود لقائمة حامل اللقب هدّافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر 3 مباريات بقرار من كولر، إثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال أفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

وحقق كولر أغلب البطولات الممكنة منذ توليه المهمة في صيف 2022، حيث حصد دوري أبطال أفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية، وألقاب الدوري والكأس والسوبر في مصر.

ويغيب عنه مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

وسيعود لقائمة بطل أفريقيا 5 مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثلاثاء الـ38 عاما وجدّد عقده موسما إضافيا، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة و19:30بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، سينقل حصريا عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"أون تايم سبورتس".

المواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك في كأس مصر

سبق أن التقى الفريقان في 32 مباراة بكأس مصر ومنها 19 مرة في النهائي، كان آخرها في يوليو/تموز عام 2022، وانتصر الزمالك 2-1.

ويتفوق الزمالك في آخر 5 مباريات جمعته بالأهلي في كأس مصر بفوزه في 3 مباريات، بينما فاز الأهلي مرتين.

عدد ألقاب الأهلي والزمالك في كأس مصر

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

وبلغ الأهلي النهائي بفوز سهل على أنبي 3-0، في حين احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلّب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.