مدرب يونايتد السابق: التعاقد مع رونالدو كان خطأ

اعترف أولي غونار سولشاير، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، أن التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو في أغسطس/آب 2021 كان خطأ لأنه أخل بتوازن الفريق كما كان سببا في التعجيل بإنهاء مغامرة المدرب النرويجي مع "الشياطين الحمر".

وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورت" البريطانية تحدث سولشاير عن "الخطوة الرائعة" بالتعاقد مع اللاعب الأسطوري، وقال: "لقد كان قرارا سريعا للغاية. لم نعتقد أن كريستيانو كان متاحا. لم نعتقد أنه سينتقل".

وتمكن يونايتد من إعادة صاروخ ماديرا، إلى قلعة أولد ترافورد، قادما من يوفنتوس مقابل 25.5 مليون دولار.

Ole Gunnar Solskjaer on #mufc re-signing Cristiano Ronaldo: "Obviously there were other clubs that wanted him, but I was excited. United asked me, 'Would you want us to try this?' I said yes. It didn't work out, but it was the right decision at the time." [@WeAreTheOverlap] pic.twitter.com/a9hhG6hsQF — SQ 🔰 (@SQUnited10) March 6, 2024

وأضاف: "لقد كنت متحمسا، فقلت نعم. عندما سألوني (المالكون) عن الصفقة. إنه يتمتع بالجودة وهو أفضل هداف في العالم، لكننا لم نكن مستعدين لتغيير الكثير من الأمور تزامنا مع قدومه".

وتحمل سولشاير المسؤولية عن قرار عودة "الدون" بقوله: "لقد كان قراري. لم ينجح الأمر بالنسبة لي، وأيضا بالنسبة لكريستيانو، لكنه كان قرارا صحيحا في ذلك الوقت".

وأكد مدرب مولدي النرويجي السابق ما تكهن به الكثيرون، وهو أن التوقيع مع رونالدو عطل الخطط والاستعدادات ومسّ الهوية التي بناها الفريق لنفسه في الموسمين والنصف السابقين.

وقال: "لعبنا 4 أو 5 مباريات بشكل جيد، لكن بعدها بدأت المشاكل، واجهنا أزمات تتعلق بالتعديلات الصغيرة في الهجوم، رونالدو كان يختلف عن مارسيال، كما أننا عجزنا عن إيجاد المكان الأمثل لماركوس راشفورد وماسون غرينوود، أما إدينسون كافاني، فكان أكثر من عانى من صفقة رونالدو".

ولعب الأوروغوياني دورا رئيسيا في الموسم السابق بصفته هداف الفريق برصيد 17 هدفا في جميع المسابقات وسجل بشكل متكرر في ربع نهائي الدوري الأوروبي ونصف النهائي والنهائي.

ومع ذلك، فإن التوقيع مع اللاعب البرتغالي الدولي جعله يجلس على مقاعد البدلاء.

🎙 Ole Gunnar Solskjaer: "Cavani was the one that suffered the most when Ronaldo came in." [@WeAreTheOverlap] pic.twitter.com/O6DBLXLaNT — UF (@UtdFaithfuls) March 6, 2024

وبعد أول ظهور مذهل لرونالدو أمام نيوكاسل، حيث سجل هدفين في الفوز 4-1، اعتقد سولشاير أن التعاقد مع البرتغالي أمر جيد، لكن بعد فترة فقد الفريق طاقته وأسلوب لعبه بسبب التغييرات المتكررة على خطط اللعب ومراكز اللاعبين.

Ole Gunnar Solskjaer on what Ronaldo told him upon his arrival: 'When he arrived at the club, he told me to start him for three games in a row, and then put me on the bench for the fourth game, but he's so passionate so when I did that, he didn't like it.' Ole Gunnar Solskjaer pic.twitter.com/pSX4x4AaSe — Lanre (@Lanre_Phoenix) March 6, 2024

وقال المدرب النرويجي: "القرار الذي اتخذته كان صحيحا بالنسبة لي، لكن لم يكن كذلك بالنسبة للفريق".

وأضاف: "رونالدو نفسه كان لديه بعض المشاكل في السلوك. عندما وصل إلى النادي، طلب مني أن أشركه في 3 مباريات متتالية، ثم وضعته على مقاعد البدلاء في المواجهة الرابعة، لكن لم يعجبه الأمر".

WATCH || Ole Gunnar Solskjaer reveals how the signing of Ronaldo affected the style of play. pic.twitter.com/NXfL8hvxZB — FanzStand (@FanzStand) March 6, 2024

ومنذ وصوله إلى مانشستر يونايتد، شارك رونالدو في 28 مباراة بكافة المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفا، ووقع على أول أهدافه في عام 2022 في شباك برايتون.

ورغم تفاخر المدير الفني بإعادة رونالدو إلى النادي، إلا أن قرار ضم اللاعب المخضرم كان أحد الأسباب الرئيسية التي عجلت برحيله.

وتولى الفني النرويجي تدريب يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو في مارس/آذار 2019، وقاده في 168 مباراة قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 نتيجة الخسارة الساحقة 4-1 أمام واتفورد.