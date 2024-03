محرز يصف بلماضي "بالمحب" للجزائر ويتحدث عن فضله في لقب 2019

وجّه رياض محرز قائد المنتخب الجزائري لكرة قدم رسالة إلى المدرب السابق جمال بلماضي بعد نحو شهرين من إقالته من منصبه مدربا لـ "محاربي الصحراء"، عقب الإقصاء من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في ساحل العاج وفاز بلقبها البلد المضيف.

ونشر جناح الأهلي السعودي محرز -اليوم الخميس- على حسابه بمنصة إكس، رسالة يشيد فيها بالمدرب بلماضي، وكتب "كل ما فعلته جعل الناس فخورين.. شكرا لك على كل شيء جمال".

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي السابق "على الرغم من هذا الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لن ننسى أبدا اللقب في مصر، والنجمة الثانية التي منحتها للبلاد و35 مباراة دون هزيمة. لن أنسى -أيضا- كل العمل الشاق الذي قمت به خلال السنوات الـ6 خاصة الحب الذي تكنه لعلم الجزائر، كل ما تعهدت به أنجزته لقد جعلت الناس فخورين. شكرا لك يا أخي".

Merci pour tout Djamel. Malgré cet échec à la dernière CAN, on oubliera jamais celle en Égypte, la 2ème étoile que tu as ramené au pays et les 35 matchs sans défaite. Je n’oublierai pas non plus tout le travail acharné que tu as fais durant ces 6 années et surtout l’amour que tu… pic.twitter.com/Wnypln0sQn

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) March 7, 2024