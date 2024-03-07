شاهد.. ليفربول يكتسح سبارتا براغ وروما يصعق برايتون في الدوري الأوروبي

وضع ليفربول الإنجليزي قدما في الدور الربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه سبارتا براغ التشيكي 5-1 الخميس في ذهاب ثمن النهائي، بينما صعق روما ضيفه برايتون الإنجليزي برباعية نظيفة.

على ملعب "ليتنا" في براغ، تقدم ليفربول في الدقيقة (6) عن طريق أليكسيس ماكليستر من ضربة جزاء، وأضاف داروين نونيز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 53 أضاف لويس دياز الهدف الرابع للفريق الإنجليزي، فيما سجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

المجري سوبوسلاي يسجل الهدف الخامس لليفربول في شباك سبارتا براغ معلناً نهاية المباراة وحسم التأهل#الدوري_الاوروبي #باير_ليفركوزن_كارباخ pic.twitter.com/wlusVkBChm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2024

ليفركوزن يفلت من الهزيمة

من جانبه أفلت باير ليفركوزن الألماني من الهزيمة أمام مضيفه قره باغ الأذربيجاني، حيث نجح في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2.

وتقدم الفريق الأذربيجاني في الدقيقة 26 عن طريق الجزائري ياسين بنزية، وأضاف البرازيلي جونينيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

كارباخ الأذربيجاني يسجل الهدف الثاني في شباك باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني#الدوري_الاوروبي #باير_ليفركوزن_كارباخ pic.twitter.com/6mGDQHCXP2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2024

وفي الدقيقة 70 سجل فلوريان فريتز الهدف الأول لليفركوزن، وأدرك زميله باتريك تشيك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

روما يكتسح برايتون

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، واصل روما تألقه مع مدربه الجديد ونجمه السابق دانييلي دي روسي بعد أن اكتسح ضيفه برايتون الإنجليزي 4 -صفر.

وتقدم روما عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 12، وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 43، وسجل جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث في الدقيقة 64، وبعده بـ4 دقائق سجل برايان كريستانتي الهدف الرابع.

ديبالا يمنح روما التقدم أمام برايتون. الـ"VAR"… أكد صحة هدف ذئاب روما (1-صفر)#الدوري_الاوروبي #روما_برايتون pic.twitter.com/CV3ogtmtyN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2024

وخيم التعادل السلبي على مواجهة أياكس أمستردام الهولندي وضيفه أستون فيلا الإنجليزي، ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي وتأجيل حسم الأمور لمباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اقترب ليل الفرنسي من بلوغ دور الـ8، وذلك عقب فوزه على مضيفه شتورم غراتس النمساوي 3 – صفر.

سجل جوناثان دايفيد الهدف الأول للفريق الفرنسي في الدقيقة 28، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 51، وأضاف إيدون زيغروفا الهدف الثالث لليل في الدقيقة 71.

وفاز مولدي النرويجي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-1، وتقدم مولدي في الدقيقة 43 بهدف سجله هالدور ستيفنيك، وأدرك كلوب بروج التعادل بهدف من ضربة جزاء سجله ماكسيم دي كوبير في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فردريك جولبراندسن الهدف الثاني لمولدي.