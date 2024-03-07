هل حابى الحكم ريال مدريد بعدم طرده لفينيسيوس؟

سجل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هدف الحسم ضد لايبزيغ ليقود الميرينغي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه كان محظوظا للبقاء على أرض الملعب بعد تدخله العنيف على ويلي أوربان لاعب النادي الألماني.

وكان الدولي البرازيلي محظوظا بالإفلات من البطاقة الحمراء بعد خنق أوربان بشكل عنيف ليكتفي الحكم بإظهار البطاقة الصفراء.

ارتكب "فيني" مخالفة ضد منافسه فيلي أوربان قائد الفريق الألماني في الدقيقة 54 من المباراة عندما قام بدفعه باستخدام الكتف والساعد من الخلف".

هل يستحق البرازيلي فينيسيوس الطرد في مواجهة ريال مدريد ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا؟ pic.twitter.com/qDQYZc17mp — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) March 7, 2024

ودخل فينيسيوس في مشادة كلامية مع لاعب لايبزيغ ثم دفعه بكلتا يديه على مستوى الرقبة، مما تسبب في سقوط الألماني وكانت لحظة عصيبة لمشجعي مدريد عندما اقترب الحكم من اللاعب لكن لم يُظهر له سوى البطاقة الصفراء.

وتصاعد التوتر في البرنابيو عندما توجه الحكم لمراجعة تقنية الفيديو المساعد "الفار" ولكن القرار الميداني تم تأييده بشكل مفاجئ إلى حد ما، بحسب متابعين.

عدم طرد فينيسيوس ضد لايبزيغ؟ 🗣️تشواميني: "ربما كنا محظوظين اليوم، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا". pic.twitter.com/18GBOJGPbE — BlancosGlobal (@Blancos_Global) March 7, 2024

ورأى الخبير التحكيمي الإسباني إيتورالدي غونزاليس، أن البرازيلي فينيسيوس كان يستحق الطرد.

وقال غونزاليس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن ريال مدريد تلقى مساعدة تحكيمية"، في إشارة لعدم طرد فينيسيوس.

وأضاف "كان يجب أن يكمل ريال مدريد المباراة بـ10 لاعبين فقط".

وكان لاعبو لايبزيغ غاضبين من القرار وتزايد غضبهم عند مشاهدة فينيسيوس وهو يمنح التقدم لفريقه في الدقيقة 65.

ورغم التعادل 1-1، ضمن ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون.