صلاح ضمن تشكيلة ليفربول أمام براغ ومشاركته مع المنتخب يلفها الغموض

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة فريقه التي سافرت إلى التشيك لخوض مباراة سبارتا براغ الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بينما تبقى مشاركته مع منتخب مصر يلفها الغموض.

وكان صلاح عاد للمشاركة في تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة سباراتا براغ التشيكي في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

ويمثل وجود اللاعب المصري مع بقية أعضاء الفريق في مجمع "أكسا" التدريبي له أهمية كبرى، خاصة وأن ليفربول ينتظر مواجهة مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

ولعب صلاح لمدة 46 دقيقة فقط منذ أن ترك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

تواجد محمد صلاح بقائمة الريدز المسافرة إلى براغ المكونة من 23 لاعبًا لخوض مباراة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي 👊 pic.twitter.com/70F41QC6ZW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 6, 2024

مشاركة صلاح مع المنتخب

في الأثناء قال مسؤول في الاتحاد المصري في وقت سابق إن مشاركة صلاح في مباريات فريقه، أبرزها أمام مانشستر سيتي الأحد ستحدد مسألة استدعائه من قبل الاتحاد المصري للعبة من عدمه خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

واستُدعي صلاح إلى قائمة "الفراعنة" للانخراط بمعسكر يبدأ في 18 مارس/آذار الجاري، يتخلّله خوض دورة دولية ودية في الإمارات (22-26) بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

بيد أن ليفربول كان قد وجّه خطابا رسميا للاتحاد يطالبه بإعفاء صلاح من الانضمام للمعسكر بداعي عدم اكتمال شفائه، حسب ما أكّد مسؤول في الاتحاد المصري فضّل عدم الكشف عن اسمه.

يأتي ذلك بعد تقارير صحفية أشارت إلى توتر بين صلاح والمدرب الجديد للمنتخب حسام حسن الذي صرح سابقا أنه لو كان القرار بيده في كأس أفريقيا، فلن يعيد صلاح للمنتخب في حال التأهل للنهائي.

وأضاف الاتحاد أن إبراهيم حسن مساعد المدرب تواصل عبر الهاتف مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر، وقال إيهاب الكومي عضو الاتحاد في تصريحات تلفزيونية "حتى الآن لم يحدث أي اتصال بين الجهاز الفني لمنتخب مصر مع محمد صلاح، وحسام حسن لم يستطع التواصل بشكل مباشر حتى الآن معه".