شاهد.. ريال مدريد ومانشستر سيتي يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل الأول مع لايبزيغ الألماني 1-1 وفوز الثاني على كوبنهاغن الدانماركي 3-1 الأربعاء، في إياب ثمن نهائي المسابقة.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، تعادل ريال مدريد مع ضيفه لايبزيغ بنتيجة 1-1، ليتأهل لدور الـ8 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدم الفريق الملكي بهدف سجله الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 65.

فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك لايبتسيغ#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_لايبزيغ pic.twitter.com/LeEBpgizng — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 6, 2024

واستطاع الفريق الألماني الذي أضاع فرصا تهديفية كثيرة خلال اللقاء من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68، عبر رأسية متقنة من اللاعب ويلي أوربان.

وفشل "ميرينغي" الذي أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 انتصارات) في تسجيل رقم قياسيّ خاص بعدد الانتصارات المتتالية في دوري الأبطال خلال نسخة واحدة، مكتفيا بـ7 انتصارات، وهو رقم سبق أن سجّله خلال موسم 2014-2015 مع مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان ريال صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في المسابقة القارية الأم (14) حسم نتيجة الذهاب 1-0 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا بسبب عدم احتساب هدف لأصحاب الأرض بداعي التسلل.

مانشستر سيتي يكرر فوزه على كوبنهاغن

كرر مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب تفوقه على كوبنهاغن الدانماركي وهزمه بنتيجة 3-1، الأربعاء.

وسجل سيتي أهدافه الـ3 في الشوط الأول بأقدام مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإيرلينغ هالاند في الدقائق 5 و9 و48.

بينما سجل محمد اليونسي الهدف الوحيد للفريق الدانماركي في الدقيقة 29. وكان فريق المدرب بيب غوارديولا فاز ذهابا بنتيجة 3-1 في معقل الفريق الدانماركي.