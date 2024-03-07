تفوق به على الأساطير.. هالاند يسجل رقما جديدا بدوري الأبطال

أحرز إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفا في مرمى كوبنهاغن ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، وبذلك أضاف رقما جديدا إلى رصيده المزدحم بالأرقام القياسية.

وأحرز "الإعصار النرويجي" الهدف الثالث في فوز سيتي 3-1، ليرفع رصيده إلى 41 هدفا في 37 مباراة خاضها بالبطولة القارية المرموقة.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ البطولة أن سجل هذا العدد من الأهداف في هذا العمر أو في عدد المباريات بحسب شبكة أوبتا للإحصائيات.

وتفوق النرويجي الملقب بـ"المنجنيق" على الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق، الذي سجل نفس عدد الأهداف لكن خلال 45 مباراة وفي سن الـ28.

Haaland reached 41 UCL goals in record-breaking time ⚡️🔵 pic.twitter.com/FDyVaUNi7V — LiveScore (@livescore) March 7, 2024

وعندما كان في الـ24 من العمر، سجل الأسطورة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي 41 هدفا في 61 مباراة خاضها بالبطولة الأوروبية العريقة.

ووصل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في نفس عمر ميسي إلى هذا الرقم، ولكن بعد أن خاض 62 مباراة.

ويتساوى البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ الألماني السابق في عدد مباريات مبابي عند بلوغه حاجز 41 هدفا، ولكن بعمر 29 عاما.

وفي سن 28 عاما، حقق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي الحالي، وبرشلونة وباريس سان جيرمان الأسبق،41 هدفا في 65 مباراة.