بيلينغهام يصف قرار إيقافه بـ"السخيف"

قال جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد إن إيقافه لمباراتين بسبب الاعتراض أمر "سخيف"؛ موضحا شعوره بأنه تعرض للظلم لأنه لاعب جديد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأوقف الاتحاد الإسباني للعبة بيلينغهام (20 عاما) بسبب الاحتجاج بأسلوب غير لائق على الحكم خيسوس خيل مانزانو بعد حصوله على بطاقة حمراء في تعادل ريال 2-2 مع مضيفه فالنسيا في الدوري المحلي السبت الماضي.

وقال تقرير الحكم إن بيلينغهام أظهر "أسلوبا عدوانيا" عندما اعترض على قرار مانزانو بإطلاق صفارة النهاية عندما حول لاعب منتخب إنجلترا تمريرة إبراهيم دياز العرضية إلى شباك فالنسيا في الوقت بدل الضائع أملا في تحقيق الفوز.

🚨 Jude Bellingham has been suspended for the next two games by La Liga after Valencia-Real Madrid game. pic.twitter.com/4qMFuiavZa

