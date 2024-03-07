برشلونة يجهز لمفاجأة تنهي ضائقته المالية

تجهز إدارة برشلونة لمفاجأة سارة من شأنها أن تساعد في تحقيق التوازن المالي على مستوى حسابات الفريق وقد تنهي أزمته المالية في أعقاب الرحلات المتكررة لرئيس النادي خوان لابورتا إلى دبي.

ويعاني البارسا في الأعوام الأخيرة من أزمة مالية، جعلته تحت تهديد العقوبات بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وأثرت في صفقات النادي خلال سوق الانتقالات، مما انعكس سلبيا على نتائج النادي، خاصة في المسابقات الأوروبية.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إدارة "البلوغرانا" تعمل على إنهاء عقد رعاية من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن المالي للنادي.

🚨 برشلونة يعمل على صفقة رعاية. وكانت رحلات جوان لابورتا إلى دبي حاسمة، وسيسافر إلى هناك مرة أخرى لإتمام الصفقة. (موندو ديبورتيفو) pic.twitter.com/fZkFTgslFe — Transfer Mercato (@transfermerkato) March 6, 2024

واستنفدت خزينة النادي الكتالوني إلى حد كبير في هذه المرحلة من السنة المالية 2023-2024 بسبب قلة المداخيل تزامنا مع استقبال المنافسين في ملعب "مونتجويك"، بسبب الأشغال الجارية على مستوى الملعب الرئيسي "كامب نو".

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحركات في اتجاهات مختلفة من أجل الحصول على عقد رعاية ومستثمرين جدد لشركة "بارسا فيزيون" وذلك لتعويض الفجوة المالية الحاصلة نتيجة عدم سداد شركة "ليبرو" الألمانية لمبلغ 40 مليون يورو، وفقًا لاتفاق سابق لها مع النادي.

وكانت الشركة الألمانية، قد حصلت على حصة 10% من الشركة التابعة للنادي، في صفقة قدرت بـ60 مليون يورو، دُفع منها 20 مليون يورو فقط، وكان من المفترض سداد باقي المبلغ قبل 31 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما لم يتم الالتزام به حتى الآن.

MD | شركة ليبيرو لديها موعد نهائي حتى يوم غد لدفع الـ 40 مليون مقابل جزء من استوديوهات برشلونة. لابورتا يدرس البدائل والآن هو موجود في دبي. 👀 pic.twitter.com/SfXhdO2xAk — FCB World (@forcabarca_ar) December 30, 2023

وأكدت الصحيفة ذاتها نقلا عن مصادرها الخاصة وجود حالة تفاؤل في محيط النادي بشأن إمكانية إنهاء صفقة رعاية في القريب العاجل ستكون مفيدة للغاية للكيان، مشيرة إلى أن لابورتا يخطط للسفر مجددا إلى دبي، من أجل التوقيع بعد إنهاء المفاوضات الرسمية.

وتعرض البارسا لضائقة مالية خلال السنوات الأخيرة بسبب الرواتب المرتفعة لنجوم الفريق السابقين، مثل ليونيل ميسي والثلاثي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.