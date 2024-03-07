رياضة|إسبانيا

برشلونة يجهز لمفاجأة تنهي ضائقته المالية

FC Barcelona Press Conference Soccer Football - FC Barcelona Press Conference - 1899 Auditorium, Barcelona, Spain - August 6, 2021 FC Barcelona president Joan Laporta during the press conference REUTERS/Albert Gea
خوان لابورتا يعمل على إنهاء عقد رعاية من شأنه أن يساعد برشلونة في تحقيق التوازن المالي (رويترز)
7/3/2024

تجهز إدارة برشلونة لمفاجأة سارة من شأنها أن تساعد في تحقيق التوازن المالي على مستوى حسابات الفريق وقد تنهي أزمته المالية في أعقاب الرحلات المتكررة لرئيس النادي خوان لابورتا إلى دبي.

ويعاني البارسا في الأعوام الأخيرة من أزمة مالية، جعلته تحت تهديد العقوبات بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وأثرت في صفقات النادي خلال سوق الانتقالات، مما انعكس سلبيا على نتائج النادي، خاصة في المسابقات الأوروبية.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إدارة "البلوغرانا" تعمل على إنهاء عقد رعاية من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن المالي للنادي.

واستنفدت خزينة النادي الكتالوني إلى حد كبير في هذه المرحلة من السنة المالية 2023-2024 بسبب قلة المداخيل تزامنا مع استقبال المنافسين في ملعب "مونتجويك"، بسبب الأشغال الجارية على مستوى الملعب الرئيسي "كامب نو".

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحركات في اتجاهات مختلفة من أجل الحصول على عقد رعاية ومستثمرين جدد لشركة "بارسا فيزيون" وذلك لتعويض الفجوة المالية الحاصلة نتيجة عدم سداد شركة "ليبرو" الألمانية لمبلغ 40 مليون يورو، وفقًا لاتفاق سابق لها مع النادي.

وكانت الشركة الألمانية، قد حصلت على حصة 10% من الشركة التابعة للنادي، في صفقة قدرت بـ60 مليون يورو، دُفع منها 20 مليون يورو فقط، وكان من المفترض سداد باقي المبلغ قبل 31 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما لم يتم الالتزام به حتى الآن.

وأكدت الصحيفة ذاتها نقلا عن مصادرها الخاصة وجود حالة تفاؤل في محيط النادي بشأن إمكانية إنهاء صفقة رعاية في القريب العاجل ستكون مفيدة للغاية للكيان، مشيرة إلى أن لابورتا يخطط للسفر مجددا إلى دبي، من أجل التوقيع بعد إنهاء المفاوضات الرسمية.

وتعرض البارسا لضائقة مالية خلال السنوات الأخيرة بسبب الرواتب المرتفعة لنجوم الفريق السابقين، مثل ليونيل ميسي والثلاثي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

المصدر : الصحافة الإسبانية