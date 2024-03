اللاعبون الـ8 الأكثر هدرا للأهداف في البريميرليغ

نجح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في تحطيم العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي بفضل غزارة أهدافه، لكن الغريب أنه ضليع أيضا في إهدار الفرص التهديفية بما أنه يحتل صدارة القائمة بين مهاجمي البريميرليغ.

وحقق هالاند، هداف مانشستر سيتي، رقما قياسيا بوصوله للهدف رقم 50 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أقل عدد من المباريات (48).

وأحرز الإعصار النرويجي 36 هدفا في البريميرليغ الموسم الماضي و18 هذا الموسم حتى الآن، لكنه أهدر في المقابل 26 فرصة حقيقية للتسجيل.

وكان هناك شعور بالصدمة عندما فشل هالاند، الذي كان أمام مرمى مفتوح في ديربي مانشستر يوم الأحد، لكنه سدد الكرة فوق العارضة في فرصة يصعب تفويتها من قبل مهاجم قناص مثله.

