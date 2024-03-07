رياضة|إنجلترا

اللاعبون الـ8 الأكثر هدرا للأهداف في البريميرليغ

من اليمين MANCHESTER, ENGLAND - DECEMBER 31: Manchester City's Erling Haaland during the pre-match warm-up to the Premier League match between Manchester City and Everton FC at Etihad Stadium on December 31, 2022 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Dave Howarth - CameraSport via Getty Images) 2 Darwin Nunez Primeira Liga - Sporting CP v Benfica Reuters 3 Britain Soccer Premier League Aston Villa's Ollie Watkins celebrates after scoring his second goal during the English Premier League soccer match between Fulham and Aston Villa at Craven cottage stadium in London, Saturday, Feb. 17, 2024. (AP Photo/Alastair Grant)
إيرلينغ هالاند (يمين) هو أكثر مهاجم أهدر فرصا تهديفية يليه داروين نونيز (وسط) وأولي واتكينز (وكالات)
7/3/2024

نجح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في تحطيم العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي بفضل غزارة أهدافه، لكن الغريب أنه ضليع أيضا في إهدار الفرص التهديفية بما أنه يحتل صدارة القائمة بين مهاجمي البريميرليغ.

وحقق هالاند، هداف مانشستر سيتي، رقما قياسيا بوصوله للهدف رقم 50 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أقل عدد من المباريات (48).

وأحرز الإعصار النرويجي 36 هدفا في البريميرليغ الموسم الماضي و18 هذا الموسم حتى الآن، لكنه أهدر في المقابل 26 فرصة حقيقية للتسجيل.

وكان هناك شعور بالصدمة عندما فشل هالاند، الذي كان أمام مرمى مفتوح في ديربي مانشستر يوم الأحد، لكنه سدد الكرة فوق العارضة في فرصة يصعب تفويتها من قبل مهاجم قناص مثله.

وكانت تلك واحدة من 26 فرصة كبيرة أهدرها النرويجي هذا الموسم، مما وضعه على رأس قائمة اللاعبين الأكثر إضاعة للفرص التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه قائمة اللاعبين الأكثر إهدارا للأهداف في البريميرليغ:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي (26 فرصة)

2-الأوروغوياني داروين نونيز: ليفربول (21 فرصة).

3-الإنجليزي أولي واتكينز: أستون فيلا (18 فرصة).

4-السنغالي نيكولاس جاكسون: تشلسي (15 فرصة)

5-الدانماركي راسموس هويلوند: مانشستر يونايتد (12 فرصة).

6-الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين: إيفرتون (12 فرصة).

7-السويدي ألكسندر إسحاق: نيوكاسل (12 فرصة).

8- الإنجليزي دومينيك سولانكي: بورنموث (10 فرص).

المصدر : الصحافة البريطانية