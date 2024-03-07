الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

4 فرق تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما 4 أخرى تحسم عبورها الأسبوع المقبل ليكتمل عقد دور الـ8.

واللافت أن الفرق الـ4 هي من كبار أوروبا، 3 منها فازت باللقب سابقا وفريق آخر يسعى جاهدا لكتابة اسمه في سجل دوري الأبطال.

وهذا يعني أن جماهير الساحرة المستديرة على موعد مع إثارة ومتعة كرويتين في الدور القادم.

الفرق المتأهلة:

مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب): تفوق على كوبنهاغن الدانماركي 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تفوق على كوبنهاغن الدانماركي 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. ريال مدريد الإسباني (زعيم البطولة بـ14 لقبا): تفوق على لايبزيغ 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تفوق على لايبزيغ 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. بايرن ميونخ الألماني (حامل لقب البطولة 6 مرات): تفوق على لاتسيو الإيطالي 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تفوق على لاتسيو الإيطالي 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. باريس سان جيرمان الفرنسي (يبحث عن أول ألقابه): تفوق على ريال سوسيداد الإسباني 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الفرق المتبقية: