هالاند يقترح على ميسي الاعتزال

قدم إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عرضا مثيرا للاهتمام للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي مطالبا إياه بالاعتزال.

وقال "الإعصار النرويجي" خلال مؤتمر صحفي إنه يعتبر ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم في الوقت الحالي. لكنه اقترح أن يعتزل "البولغا" حتى يتمكن لاعب آخر من سطوع نجمه في عالم الساحرة المستديرة.

وقال الدولي النرويجي "لقد فزت بجميع الألقاب الممكنة مع السيتي ولكن عمري 23 عاما فقط، وأريد المزيد. ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، ربما عليه أن يعتزل حتى ينظر إلى شخص آخر على أنه الأفضل".

🚨 Erling Haaland: "Lionel Messi is the best player that has ever played football. Maybe he has to retire for someone else to be regarded as the best." @IanCheeseman 🇳🇴🐐 pic.twitter.com/qMIUvwGEcU — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 5, 2024

واعترف اللاعب الملقب بـ"المنجنيق" أنه قد يكون من الصعب على أي لاعب الفوز بالكرة الذهبية بينما لا يزال أسطورة الأرجنتين يمارس كرة القدم.

وجاء هالاند في المركز الثاني خلف ميسي في تصويت الكرة الذهبية لعام 2023 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تغلب عليه ميسي أيضا في تصويت جائزة أفضل لاعب "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يناير/كانون الثاني الماضي.

وغاب هالاند عن هاتين الجائزتين الفرديتين الكبيرتين على الرغم من تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، الذي فاز بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وحول النظر إليه باعتباره حاليا أفضل مهاجم في العالم، قال هالاند "لقد أهدرت الكثير من الفرص، ورغم ذلك سأواصل تسجيل الأهداف".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء: "ربما سأضيع فرصا كبيرة في المستقبل، وحينها سوف ينتقدني الناس. هل يجب أن أستمر في التفكير في الأمر؟، لا.

وتابع مهاجم بوروسيا دورتموند السابق: "يقول الناس إنني جيد في تسجيل الأهداف لكنني أهدرت فرصا عديدة في السابق لأصل إلى هذا المستوى".

وسجل المهاجم النرويجي 28 هدفا في 31 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات هذا الموسم. ويحتل "السيتيزينز" حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.