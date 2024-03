هالاند يقترح على ميسي الاعتزال

قدم إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عرضا مثيرا للاهتمام للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي مطالبا إياه بالاعتزال.

وقال "الإعصار النرويجي" خلال مؤتمر صحفي إنه يعتبر ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم في الوقت الحالي. لكنه اقترح أن يعتزل "البولغا" حتى يتمكن لاعب آخر من سطوع نجمه في عالم الساحرة المستديرة.

وقال الدولي النرويجي "لقد فزت بجميع الألقاب الممكنة مع السيتي ولكن عمري 23 عاما فقط، وأريد المزيد. ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، ربما عليه أن يعتزل حتى ينظر إلى شخص آخر على أنه الأفضل".

🚨 Erling Haaland: "Lionel Messi is the best player that has ever played football. Maybe he has to retire for someone else to be regarded as the best." @IanCheeseman 🇳🇴🐐 pic.twitter.com/qMIUvwGEcU

