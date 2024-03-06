موعد مباراة ريال ولايبزيغ بثمن نهائي أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكرمة المكرمة، منافسه لايبزيغ الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان ريال (حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (14مرة) فاز ذهابا في 14 فبراير/شباط الماضي، بهدف دون رد سجله اللاعب براهيم دياز.

لكن نتائج "الملكي" بدت متقلبة الآونة الأخيرة في الليغا، مع 3 تعادلات في 5 مباريات، آخرها أمام فالنسيا 2-2 السبت، مما حرمه التحليق أكثر بالدوري المحلي، حيث يتصدّر بفارق 7 نقاط عن جيرونا و8 عن غريمه برشلونة.

ويعول ريال -في مباراة اليوم- على الثلاثي الهجومي الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو لهز شباك ضيفه الألماني.

وبدأ "ميرينغي" يستعيد بعض لاعبيه المصابين، وتوقع أنشيلوتي تعافي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو الشهر المقبل.

في المقابل، قال مدرب لايبزيغ مارك روزه "كان يمكن أن يكون السيناريو أفضل قبل مباراة الإياب، لكن سنحاول تقديم كلّ شيء في مدريد. نريد أن نكون أصعب خصم ممكن لمدريد".

ويأمل لايبزيغ، بقيادة مهاجمه البلجيكي لويس أوبندا صاحب 4 أهداف في 6 مباريات دور المجموعات، تكرار عودته الصاخبة أمام بوخوم السبت بالدوري المحلي (4-1) حيث يحتل المركز الخامس.

موعد مباراة ريال ولايبزيغ

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال ضد لايبزيغ اليوم الساعة 21:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، 00:00 بتوقيت دبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال ولايبزيغ

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيغ اليوم على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1".

تشكيلة الريال المتوقعة ضد لايبزيغ