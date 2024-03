ساكا نجم أرسنال يعادل رقم محرز وصلاح في البريميرليغ

عادل الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال رقما في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان بحوزة كل من رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وكان أرسنال أمطر -أمس الاثنين- شباك شيفلد بسداسية نظيفة اثنان منها كانا من صناعة ساكا.

وقدم اللاعب ذو الأصول النيجيرية تمريرتين حاسمتين في الهدف الثاني الذي سجله غايدن بوغل (13) وفي الهدف الخامس الذي حمل توقيع ديكلان رايس (39).

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية، فإن ساكا صنع 50 هدفا للنادي الإنجليزي في مختلف المسابقات، ليصبح سادس لاعب في البريميرليغ يسجل 50 هدفا على الأقل (54)، ويقدم 50 تمريرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

50 – Bukayo Saka now has 50 assists for Arsenal in all competitions, becoming just the sixth Premier League player to register at least 50 goals (54) and 50 assists since November 2018 after Mohamed Salah, Son Heung-min, Bruno Fernandes, Riyad Mahrez and Kevin De Bruyne. Star. pic.twitter.com/uZcvWCwUsb — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2024

ولفتت أوبتا إلى أن ساكا بهذا الرقم الجديد يكون سادس لاعب يحقق هذا الإنجاز، بعد محرز وصلاح والكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، والبرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والبلجيكي وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وتوج ساكا بجائزة أفضل لاعب أرسنال في شهر فبراير/شباط الماضي، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات من المشجعين.

وبحسب الموقع الرسمي لأرسنال، فقد حصل ساكا على 56% من الأصوات، متفوقًا على مارتن أوديغارد وكاي هافيرتز وديكلان رايس.

وسجل ساكا 6 أهداف مع أرسنال خلال المباريات الـ4 التي خاضها الغانرز في شهر فبراير/شباط الماضي.

وحقق ساكا رقما فريدا بتسجيله في 5 مباريات متتالية بالبريميرليغ، ليصبح أول لاعب إنجليزي يفعل ذلك منذ 30 عاما.

🥁 Introducing our Player of the Month for February… 😍 Bukayo Saka! — Arsenal (@Arsenal) March 5, 2024

ووصل أرسنال إلى هدفه رقم 300 بعد سداسيته في مرمى شيفيلد، تحت قيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، وذلك خلال 161 مباراة خاضها في الدوري الممتاز ليصبح بذلك رابع أسرع مدرب يحقق هذا الرقم، بعد كل من بيب غوارديولا 120 مباراة، ويورغن كلوب 142 مباراة ومانويل بيليغريني 149 مباراة.

161 – Arsenal have now scored 300 Premier League goals under Mikel Arteta in what is his 161st game in charge – the only managers to reach that total in fewer games in the competition are Pep Guardiola (120), Jürgen Klopp (142) and Manuel Pellegrini (149). Milestone. pic.twitter.com/WYA7Ms3Wew — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2024

ويعتبر الفريق اللندني صاحب أقوى خط هجوم في البريميرليغ حتى الآن، بتسجيل 68 هدفا متفوقا على ليفربول بـ4 أهداف ومانشستر سيتي بـ6 أهداف.