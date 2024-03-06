إيقاف بيلينغهام مباراتين بعد طرده أمام فالنسيا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن إيقاف الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني لمباراتين بعد طرده أمام فالنسيا السبت الماضي واحتجاجه على قرار حكم المباراة.

وقدّم النادي الملكي استئنافا للبطاقة الحمراء التي نالها بيلينغهام، لكنّ لجنة الانضباط في الرابطة ردّت اعتراضه بأن الحكم خيسوس خيل مانزانو ارتكب "خطأ" بطرد لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني السابق.

وتعرض بيلينغهام للطرد في مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي انتهت يوم السبت الماضي بالتعادل بهدفين لمثلهما، بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية لعدم احتساب الهدف الذي سجله في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وتوجّه بيلينغهام، نحو الحكم مصرا على أنّ الهدف صحيح ويجب احتسابه، إلا أنّ مانزانو قام بطرده بعد أن أشار الأخير في تقريره إلى أنّ اللاعب أظهر "سلوكا عدائيا" وكان يصرخ.

🟥 #آخر_خبر | رابطة الدوري الإسباني 🇪🇸 توقف نجم ريال مدريد @realmadridarab جود بيلينغهام 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مباراتين بعد طرده من مباراة فالنسيا بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية pic.twitter.com/eIzL0cE894 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 6, 2024

وسيغيب لاعب الوسط بالتالي عن مباراتي ريال المقبلتين في الدوري أمام سلتا فيغو وأوساسونا.

ويتصدر الفريق الملكي ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن جيرونا و8 عن برشلونة الثالث.