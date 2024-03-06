بالفيديو.. حريق هائل يؤجل مباراة بالدوري الإنجليزي

تأجلت مباراة ساوثهامبتون ضد بريستون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب) اليوم الأربعاء، وذلك بسبب اندلاع حريق ضخم بالقرب من الملعب قبل ساعات قليلة من بداية اللقاء.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى وجود 18 سيارة إطفاء لإخماد الحريق الذي التهم 4 وحدات صناعية على بعد أمتار قليلة من الملعب.

وقال نادي ساوثهامبتون في بيان رسمي "نأسف للإعلان عن تأجيل المباراة وذلك بعد التشاور مع السلطات المسؤولة وخدمات الطوارئ بعد اندلاع حريق كبير في مبنى يقع بجوار ملعب سانت ماري".

#SaintsFC regrets to announce that tonight’s @SkyBetChamp fixture against Preston has been postponed: — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 6, 2024

وأضاف البيان "لقد تسبب الحادث في حالة من الاضطراب الكبير بالمنطقة حيث تم إغلاق الطرق حول الملعب، بينما تواصل سيارات الإطفاء التعامل مع الحريق".

A fire just outside Southampton’s stadium St. Mary’s 😮 pic.twitter.com/eAsaOpZ6p7 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 6, 2024

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم رابطة الدوري الإنجليزي "لقد تأجلت المباراة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة بعد حريق بالقرب من الملعب".

وأشار إلى أن الرابطة ستنسق مع الناديين لتحديد موعد مناسب لإقامة المباراة في موعد آخر، وسيعلن عن التفاصيل لاحقا.