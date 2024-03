بالفيديو.. حريق هائل يؤجل مباراة بالدوري الإنجليزي

تأجلت مباراة ساوثهامبتون ضد بريستون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب) اليوم الأربعاء، وذلك بسبب اندلاع حريق ضخم بالقرب من الملعب قبل ساعات قليلة من بداية اللقاء.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى وجود 18 سيارة إطفاء لإخماد الحريق الذي التهم 4 وحدات صناعية على بعد أمتار قليلة من الملعب.

وقال نادي ساوثهامبتون في بيان رسمي "نأسف للإعلان عن تأجيل المباراة وذلك بعد التشاور مع السلطات المسؤولة وخدمات الطوارئ بعد اندلاع حريق كبير في مبنى يقع بجوار ملعب سانت ماري".

#SaintsFC regrets to announce that tonight’s @SkyBetChamp fixture against Preston has been postponed:

