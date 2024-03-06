بالفيديو.. الكشف عن درع وكأس السوبر القطري الإماراتي

أعلنت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر القطري الإماراتي عن الشركاء الرسميين للمسابقة المرتقبة شركة مدن الإماراتية وزوروا قطر، وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية.

كما كشفت عن درع وكأس المسابقة المشتركة بين الإمارات وقطر "درع السوبر" "وكأس السوبر" اليوم الأربعاء في دبي.

ومن المقرر أن تقام المسابقة بين الدولتين في أبريل/نيسان القادم، وسيكون الحدث الذهبي الأول كأس السوبر القطري الإماراتي والذي سيجمع بين العربي بطل كأس أمير قطر (2022- 2023) وبين الشارقة بطل كأس رئيس الدولة بالإمارات (2022- 2023). وستقام المباراة في 12 أبريل/نيسان 2024 بالعاصمة الدوحة.

والحدث الذهبي الثاني سيكون درع السوبر القطري الإماراتي والذي سيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين (2022- 2023) وبين الدحيل بطل دوري نجوم قطر (2022- 2023). وستقام المباراة في دبي بالإمارات في 13 أبريل/نيسان القادم.

حضور رياضي و إعلامي كبير و إشادات واسعه حول السوبر القطري الإماراتي#السوبر_القطري_الإماراتي pic.twitter.com/QzbN4ZgDDo — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) March 6, 2024

يقول المهندس عبد العزيز المولوي رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة "يسعدنا أن نشارك في هذه المناسبة الرياضية الفريدة مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، والتي ستتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، مما يزيد من أجواء التشويق خلال تلك الأيام".

وأضاف "بالنيابة عن أهل قطر وعن قطر للسياحة أرحب بأهلنا وزوارنا من دولة الإمارات الذين سيشاركوننا أجواء وفعاليات العيد. كما يسعدنا أن نشهد التكامل السياحي الذي يتم حاليًا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفخورون بما حققته المنطقة من تطور ونمو في قطاع السياحة، مما يجعلها من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم".

ومن جانبه قال عبد الله الساهي العضو المنتدب لشركة (مدن) "نفخر بكوننا الراعي الرسمي للنسخة الأولى من البطولة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لـ (درع وكأس السوبر) الإماراتي القطري لكرة القدم، ونتطلع إلى هذا الحدث الفريد الذي يعقد للمرة الأولى".