مونديال الأندية 2025.. 13 مقعدا متبقية تشعل المنافسة بين الفرق

ضمن 19 من أصل 32 ناديا المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية عام 2025 فيما يبقى الصراع مشتعلا على المقاعد الـ13 المتبقية.

ويعتبر أوقيانوسيا هو الاتحاد القاري الوحيد الذي لم يتبق لديه المزيد من المقاعد لشغلها، بينما هناك أماكن شاغرة في قارات أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (كونكاكاف) وأفريقيا.

أندية أوروبا

ولا يزال نابولي ولاتسيو الإيطاليين ضمن الأندية المتنافسة في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن لكل منهما حجز مكانه في كأس العالم للأندية من خلال الفوز بالمسابقة الأوروبية الأغلى، أو من خلال التأهل عبر مسار التصنيف.

وضمن إنتر ميلان مقعده من خلال مسار التصنيف، بينما لا يزال التنافس على المقعد الثاني المتبقي عن طريق التصنيف قائما بين كل من يوفنتوس ونابولي ولاتسيو.

وبالنسبة للأندية الإسبانية، لا تزال أندية أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد ضمن السباق لتمثيل إسبانيا في مونديال الأندية، واللحاق بريال مدريد المتأهل تلقائيا بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022.

وبالنسبة لأندية ألمانيا، فإن بوروسيا دورتموند ولايبزيغ، هما الناديان الوحيدان اللذان يتنافسان من أجل الانضمام إلى بايرن ميونخ المتأهل سلفا عبر مسار التصنيف، لتمثيل ألمانيا في مونديال الأندية.

أندية آسيا

وبالنسبة لأندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فسوف تحصل على 4 مقاعد، وقد تأهل كل من الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني بعد فوزهما بدوري أبطال آسيا في موسمي 2021-2022 و2022-2023 على الترتيب.

وسيكون المقعدان الشاغران، من نصيب الفائز بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، والآخر سيُحسم من خلال مسار التصنيف، الذي يمكن أن يتأهل عبره كل من جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي ومواطنه أولسان والنصر السعودي.

أندية أفريقيا

وبالنسبة لقارة أفريقيا، فستكون ممثلة بـ4 أندية في البطولة وقد ضمن كل من الأهلي المصري، الفائز بدوري أبطال أفريقيا موسمي 2020-2021 و2022-2023، ونادي الوداد الرياضي المغربي بطل نسخة 2021- 2022، مقعدهما.

أما المقعد الثالث فسيكون من نصيب بطل النسخة الحالية، على أن تُخصَّص البطاقة الرابعة للنادي الأفضل ترتيبا على الصعيد الأفريقي.

يُذكر أن ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي هما الفريقان الوحيدان اللذان يمكنهما التأهل عبر مسار التصنيف.

أندية أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي

وفيما يخص اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) لكرة القدم، فقد جرى تخصيص 4 مقاعد له بالإضافة إلى بطاقة إضافية لنادٍ من الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة.

وضمنت أندية مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأميركي وكلوب ليون المكسيكي تأهلها إلى البطولة العالمية بعد الفوز بكأس أبطال اتحاد (كونكاكاف) أعوام 2021 و2022 و2023 على التوالي، بينما سيكون المقعد الرابع من نصيب بطل نسخة 2024 التي لا تزال في دورها الأول.

أندية أميركا الجنوبية

وستكون أميركا الجنوبية ممثلة بـ6 أندية في المونديال، 3 منها باتت من نصيب الأندية البرازيلية بعد فوزها بالنسخ الـ3 الماضية من بطولة لبيرتادوريس، ويتعلق الأمر بكل من بالميراس (2021) وفلامينغو (2022) وفلومينينزي (2023)، بينما سيُخصَّص مقعد رابع لبطل نسخة 2024 التي لا تزال في مرحلة التصفيات.

وسيحدد المقعدان الآخران عبر مسار التصنيف. وبحسب جدول الترتيب الحالي، فإن أندية بوكا جونيورز وريفربليت (الأرجنتين) وأوليمبيا (باراغواي) هي الأوفر حظا للتأهل.