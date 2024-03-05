رياضة

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كلاسيكو بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم (غيتي)
5/3/2024

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض حيث يستضيف الكلاسيكو المثير بين الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأتي القمة الكروية اليوم بين الهلال والاتحاد بعد أربعة أيام على مواجهتهما في الدوري المحلي والتي حسمها صاحب الأرض في صالحه 3-1.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ويمني الهلال النفس بتجديد فوزه على غريمه لمواصلة مشواره في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها (4 مرات آخرها عام 2021)، فيما سيحاول الإتحاد، البطل مرتين في 2004 و2005، رد الاعتبار وقطع شوط كبير نحو دور الأربعة.

لكن مهمة رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لن تكون سهلة أمام رجال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذين حققوا الفوز في المباريات الـ25 الأخيرة في مختلف المسابقات ولم يتذوقوا طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم، ويتطلعون الى تحقيق فوز يأمنون به موقعة الاياب.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع  نهائي أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الثلاثاء الخامس من مارس/ آذار على ملعب المملكة أرينا في الرياض ، وتنطلق المباراة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على قناة beIN Sports AFC، وأيضا عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات أبو ظبي داخل الإمارات وقناة الكاس القطرية (Alkass Nine HD).

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

  • حراسة المرمى: ياسين بونو.
  • الدفاع: علي البليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد- رينان لودي.
  • الوسط: سلمان الفرج – روبن نيفيز – سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري.
  • الهجوم: مالكوم- ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

  • حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
  • الدفاع: سويلم المنهالي، أحمد حجازي- حسن كادش- فواز الصقور- زكريا هوساوي.
  • الوسط: فابينيو- فيصل الغامدي- نغولو كانتي.
  • الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – رومارينيو.
المصدر : الجزيرة + وكالات