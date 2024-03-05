موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض حيث يستضيف الكلاسيكو المثير بين الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأتي القمة الكروية اليوم بين الهلال والاتحاد بعد أربعة أيام على مواجهتهما في الدوري المحلي والتي حسمها صاحب الأرض في صالحه 3-1.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ويمني الهلال النفس بتجديد فوزه على غريمه لمواصلة مشواره في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها (4 مرات آخرها عام 2021)، فيما سيحاول الإتحاد، البطل مرتين في 2004 و2005، رد الاعتبار وقطع شوط كبير نحو دور الأربعة.

لكن مهمة رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لن تكون سهلة أمام رجال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذين حققوا الفوز في المباريات الـ25 الأخيرة في مختلف المسابقات ولم يتذوقوا طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم، ويتطلعون الى تحقيق فوز يأمنون به موقعة الاياب.

🏆| دوري أبطال آسيا

🏁| ذهاب ربع النهائي

🆚| ◈#الاتحاد_الهلال◈

🕘| 9:00 مساءً 🇸🇦

🏟| المملكة أرينا pic.twitter.com/p9x4K43XYw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 5, 2024

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الثلاثاء الخامس من مارس/ آذار على ملعب المملكة أرينا في الرياض ، وتنطلق المباراة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على قناة beIN Sports AFC، وأيضا عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات أبو ظبي داخل الإمارات وقناة الكاس القطرية (Alkass Nine HD).

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

ياسين بونو. الدفاع: علي البليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد- رينان لودي.

علي البليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد- رينان لودي. الوسط: سلمان الفرج – روبن نيفيز – سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري.

سلمان الفرج – روبن نيفيز – سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري. الهجوم: مالكوم- ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا