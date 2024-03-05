موعد مباراة الهلال والاتحاد بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض، حيث يستضيف الكلاسيكو المثير بين الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأتي القمة الكروية اليوم بين الهلال والاتحاد بعد 4 أيام على مواجهتهما في الدوري المحلي، التي حسمها صاحب الأرض الهلال لصالحه 3-1.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ويمني الهلال النفس بتجديد فوزه على غريمه لمواصلة مشواره في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بألقابها (4 مرات آخرها عام 2021)، فيما سيحاول الاتحاد، البطل مرتين في 2004 و2005، رد الاعتبار وقطع شوط كبير نحو دور الأربعة.

لكن مهمة رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لن تكون سهلة أمام رجال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذين حققوا الفوز في المباريات الـ25 الأخيرة في مختلف المسابقات، ولم يتذوقوا طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم، ويتطلعون إلى تحقيق فوز كبير يريحهم في مباراة الإياب.

🏆| دوري أبطال آسيا

🏁| ذهاب ربع النهائي

🆚| ◈#الاتحاد_الهلال◈

🕘| 9:00 مساءً 🇸🇦

🏟| المملكة أرينا pic.twitter.com/p9x4K43XYw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 5, 2024

موعد المباراة

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الثلاثاء الخامس من مارس/آذار على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتنطلق المباراة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، السادسة مساء بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على قناة "بي إن سبورتس إيه إف سي" وأيضًا عبر قنوات "إس إس سي" السعودية، كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال قنوات أبوظبي داخل الإمارات وقناة الكأس القطرية "الكاس 9 إتش دي".

تشكيلة الهلال المتوقعة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

ياسين بونو. الدفاع: علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد، رينان لودي.

علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد، رينان لودي. الوسط: سلمان الفرج، روبن نيفيز، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري.

سلمان الفرج، روبن نيفيز، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري. الهجوم: مالكوم، ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة