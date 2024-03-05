شاهد.. مبابي يرفض التوقيع على لافتة تحمل شعار ريال مدريد

أثارت حركة قام بها نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -لدى وصول الفريق الفرنسي إلى إقليم الباسك لمواجهة ريال سوسيداد- فضول واستغراب الجماهير التي حضرت لاستقباله، وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد كبير من المشجعين في انتظار مبابي لدى وصوله رفقة بعثة سان جيرمان إلى "سان سيباستيان" في إقليم الباسك، لمواجهة ريال سوسيداد ضمن إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم.

وطلب بعض المشجعين توقيع مبابي، واقترب أحدهم طالبا منه التوقيع على لافتة تحمل شعار ريال مدريد ومكتوب عليها "مبابي تعالى إلى منزلك" لكن النجم الفرنسي تجاهله ورفض التوقيع عليها.

El PSG ya está en San Sebastián y Mbappé ha sido el jugador más aclamado. 😳 El francés ve una pancarta con el escudo del Real Madrid… ¡y decide no firmarla! 📹 Imagen ElDesmarque. 🔗 https://t.co/Sbo7qTNjI3 🔗 pic.twitter.com/yxBSENEGe3 — ElDesmarque (@eldesmarque) March 4, 2024

وتأتي هذه الخطوة من مبابي في الوقت الذي تشير فيه الكثير من التقارير الصحفية إلى توصله إلى اتفاق مع "الملكي" للانتقال إلى البرنابيو. ويتوقع أن ينتقل مبابي إلى ريال الصيف المقبل بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع سان جيرمان.

ويستعد هذا الفريق الباريسي لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد -غدا الثلاثاء- في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل مبابي خلال فوز سان جيرمان ذهابا بهدفين دون رد على الفريق الباسكي.