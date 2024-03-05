رياضة|فرنسا

شاهد.. مبابي يرفض التوقيع على لافتة تحمل شعار ريال مدريد

تقارير صحفية تحدثت عن إمكانية انتقال مبابي إلى الريال بالمبركاتو الصيفي (الفرنسية)
5/3/2024-|آخر تحديث: 5/3/202403:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أثارت حركة قام بها نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -لدى وصول الفريق الفرنسي إلى إقليم الباسك لمواجهة ريال سوسيداد- فضول واستغراب الجماهير التي حضرت لاستقباله، وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد كبير من المشجعين في انتظار مبابي لدى وصوله رفقة بعثة سان جيرمان إلى "سان سيباستيان" في إقليم الباسك، لمواجهة ريال سوسيداد ضمن إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم.

وطلب بعض المشجعين توقيع مبابي، واقترب أحدهم طالبا منه التوقيع على لافتة تحمل شعار ريال مدريد ومكتوب عليها "مبابي تعالى إلى منزلك" لكن النجم الفرنسي تجاهله ورفض التوقيع عليها.

وتأتي هذه الخطوة من مبابي في الوقت الذي تشير فيه الكثير من التقارير الصحفية إلى توصله إلى اتفاق مع "الملكي" للانتقال إلى البرنابيو. ويتوقع أن ينتقل مبابي إلى ريال الصيف المقبل بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع سان جيرمان.

ويستعد هذا الفريق الباريسي لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد -اليوم الثلاثاء- في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل مبابي خلال فوز سان جيرمان ذهابا بهدفين دون رد على الفريق الباسكي.

المصدر : مواقع إلكترونية