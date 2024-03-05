شاهد.. الهلال يهزم الاتحاد في قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اقترب الهلال من التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه الاتحاد الذي أنهى قمة سعودية خالصة في ذهاب دور الـ8 للبطولة بـ10 لاعبين بعد طرد نجولو كانتي اليوم الثلاثاء.

ومنح ألكسندر ميتروفيتش التقدم للهلال من ركلة جزاء قبل 5 دقائق من الاستراحة. وبعدها بدقيقتين، أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني بعد تمريرة من مالكوم.

هدف |

الهلال يتقدم 1 – 0 أمام الاتحاد في الدقيقة 40 عبر الكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء #دوري_أبطال_آسيا | #الهلال_الاتحاد | #قنوات_الكاس pic.twitter.com/uZgQzZ9Pcs — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 5, 2024

وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، طُرد كانتي لتدخل عنيف على مدافع الهلال كاليدو كوليبالي في الدقيقة 66.

وسيطر الهلال على المباراة منذ بدايتها. بينما لم يصنع الاتحاد، الذي افتقد لجهود كريم بنزيمة للإصابة، أي خطورة على مرمى الحارس محمد العويس.

وتقام مباراة الإياب في جدة يوم الثلاثاء المقبل.