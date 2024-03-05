رياضة|السعودية

نيمار يرغب في اللعب مع ميسي العام المقبل

عقد نيمار مع الهلال السعودي ينتهي صيف 2025 (الصحافة الفرنسية)
5/3/2024

أفادت تقارير صحفية بأن نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي يتطلع إلى الرحيل عن النادي بعد 7 أشهر فقط من انضمامه إليه، وأن وجهته قد تكون إنتر ميامي الأميركي الذي يلعب له زميله السابق ليونيل ميسي.

ولعب نيمار حتى الآن 5 مباريات فقط مع الهلال، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في أثناء قيامه بواجبه الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتحدث طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار -ديسمبر/كانون الأول الماضي- عن مستوى اللياقة البدنية لنيمار، قائلا: "نتوقع أن يكون جاهزا للعودة مع بداية موسم 2024-2025 أي في أغسطس/آب المقبل. علينا أن نتحلى بالصبر. الحديث عن العودة بعد انقطاع دام 9 أشهر سيكون سابقا لأوانه".

وانتقل نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي صيف 2023 مقابل نحو 90 مليون يورو. ومع ذلك، لم يتمكن البرازيلي من الارتقاء إلى مستوى توقعات جماهير الهلال.

ويرتبط نيمار بعقد مع الهلال حتى عام 2025، لكن حسب صحيفة بيلد الألمانية فإن نيمار يريد الانضمام إلى إنتر ميامي.

فخلال رحلة إلى البحرين لمشاهدة سباق الفورمولا 1 الأسبوع الماضي، اعترف نيمار بأنه يرغب في لم شمله مع زميله السابق في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

وقال "آمل أن نلعب معا مرة أخرى. ليو شخص عظيم. أتمنى أن يكون سعيدا في ميامي. إذا كان كذلك، سأكون سعيدا أيضا".

ويحرص ميسي على جمع أكبر عدد من أصدقائه المقربين إلى جانبه في فريقه الجديد إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن ضم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.

وقد يكون النجم البرازيلي هو اللاعب الجديد في فريق ميسي الذي يملك عددا من أسهمه، لا سيما في ظل عديد من الأخبار التي تتحدث عن رغبة الهلال السعودي في فسخ تعاقده مع البرازيلي بسبب إصابته الطويلة، والتعاقد مع نجم جديد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

كما تم ربط نيمار مع ناديه السابق سانتوس، وقال مدرب سانتوس مارسيلو تيكسيرا بعد لقائه نيمار: "لقد كانت محادثة قصيرة، ولكن المحادثات القصيرة دائما هي التي يكون لها تأثير جيد".

وبدأ المهاجم مسيرته مع الفريق البرازيلي عام 2009، وسجل 72 هدفا في 140 مباراة قبل أن يغادر إلى برشلونة عام 2013.

المصدر : الصحافة الألمانية