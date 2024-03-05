نيمار يرغب في اللعب مع ميسي العام المقبل

أفادت تقارير صحفية بأن نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي يتطلع إلى الرحيل عن النادي بعد 7 أشهر فقط من انضمامه إليه، وأن وجهته قد تكون إنتر ميامي الأميركي الذي يلعب له زميله السابق ليونيل ميسي.

ولعب نيمار حتى الآن 5 مباريات فقط مع الهلال، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في أثناء قيامه بواجبه الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتحدث طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار -ديسمبر/كانون الأول الماضي- عن مستوى اللياقة البدنية لنيمار، قائلا: "نتوقع أن يكون جاهزا للعودة مع بداية موسم 2024-2025 أي في أغسطس/آب المقبل. علينا أن نتحلى بالصبر. الحديث عن العودة بعد انقطاع دام 9 أشهر سيكون سابقا لأوانه".

وانتقل نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي صيف 2023 مقابل نحو 90 مليون يورو. ومع ذلك، لم يتمكن البرازيلي من الارتقاء إلى مستوى توقعات جماهير الهلال.

ويرتبط نيمار بعقد مع الهلال حتى عام 2025، لكن حسب صحيفة بيلد الألمانية فإن نيمار يريد الانضمام إلى إنتر ميامي.

فخلال رحلة إلى البحرين لمشاهدة سباق الفورمولا 1 الأسبوع الماضي، اعترف نيمار بأنه يرغب في لم شمله مع زميله السابق في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

وقال "آمل أن نلعب معا مرة أخرى. ليو شخص عظيم. أتمنى أن يكون سعيدا في ميامي. إذا كان كذلك، سأكون سعيدا أيضا".

🚨🎙️ نيمار : "آمل أن أتمكن من اللعب مع ميسي مرة أخرى." pic.twitter.com/9ezZHu3rf7 — منبر الهلال – Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) March 2, 2024

ويحرص ميسي على جمع أكبر عدد من أصدقائه المقربين إلى جانبه في فريقه الجديد إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن ضم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.

وقد يكون النجم البرازيلي هو اللاعب الجديد في فريق ميسي الذي يملك عددا من أسهمه، لا سيما في ظل عديد من الأخبار التي تتحدث عن رغبة الهلال السعودي في فسخ تعاقده مع البرازيلي بسبب إصابته الطويلة، والتعاقد مع نجم جديد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

كما تم ربط نيمار مع ناديه السابق سانتوس، وقال مدرب سانتوس مارسيلو تيكسيرا بعد لقائه نيمار: "لقد كانت محادثة قصيرة، ولكن المحادثات القصيرة دائما هي التي يكون لها تأثير جيد".

وبدأ المهاجم مسيرته مع الفريق البرازيلي عام 2009، وسجل 72 هدفا في 140 مباراة قبل أن يغادر إلى برشلونة عام 2013.