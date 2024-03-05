بسبب تصرف غير رياضي.. يوسف بلايلي يتعرض لعقوبة ثقيلة

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- يوسف بلايلي جناح مولودية الجزائر 6 مباريات، وفرضت عليه غرامة مالية.

وقالت الرابطة -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- إن الإيقاف يشمل مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

وجاءت العقوبة بعد طرد الدولي الجزائري (31 عاما) خلال خسارة فريقه صفر-1 على ملعب وفاق سطيف السبت الماضي، بعد حصوله على إنذارين للاحتجاج على قرارات الحكم وقيامه بتصرف غير رياضي تجاه مسؤولين في المباراة ولفتة غير أخلاقية أمام جماهير المنافس.

🔴🔴LES PRINCIPALES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA SÉANCE DU 04 MARS 2024https://t.co/GBmLwmr7eX pic.twitter.com/2IuD4GDfja — Lfp Algeria 🔴 رابطة كرة القدم المحترفة (@AlgeriaLfp) March 4, 2024

وفرضت اللجنة غرامة مالية على بلايلي قدرها مليوني دينار (14 ألفا و866 دولارا)، وفي حال تكراره هذه الأفعال، سيتم فرض عقوبة مضاعفة على اللاعب.

وقررت اللجنة أيضا تغريم مولودية الجزائري بسبب إلقاء جماهيره مقذوفات وألعابا نارية على أرض الملعب.