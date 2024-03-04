موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب هزاع بن زايد -الاثنين- مواجهة عربية خالصة بين العين الإماراتي والنصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 في كرة القدم.

ويجدد العين والنصر المنافسة بعدما التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020، وتبادلا الفوز بعدما كسب الفريق السعودي على ملعب منافسه ذهابا 2-1، ورد الإماراتي التحية إيابا 1-صفر.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وقدم الفريقان مستويات جيدة في النسخة الحالية، وحقق العين 6 انتصارات في دور المجموعات وثمن النهائي مقابل خسارة وتعادل، ويطمح إلى استكمال عروضه القوية رغم صعوبة المهمة أمام النصر المدجج بالنجوم والذي حقق بدوره 6 انتصارات وتعادلين.

توكلنا على الله 🙏

إلى العيـن 🇦🇪🛫 pic.twitter.com/z2mIzfJqRA — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 3, 2024

ولم تسر استعدادات العين بشكل مثالي بعد تعرض هدافه في النسخة الحالية للمسابقة القارية برصيد 6 أهداف التوغولي لابا كودجو للإصابة أمام بني ياس في الدوري المحلي، قبل أن يلحق به حارس المرمى الدولي خالد عيسى أمام حتا في المرحلة الماضية.

8️⃣ أندية

بطل واحد 🏆 من سيحصد لقب #دوري_أبطال_آسيا؟ 👀 pic.twitter.com/imqQsC2gFP — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 23, 2024

موعد مباراة النصر والعين في ربع نهائي أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة النصر والعين يوم الإثنين الرابع من مارس/ آذار على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، وتنطلق المباراة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والعين على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على قناة beIN Sports AFC، وأيضا عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات أبو ظبي داخل الإمارات.

تشكيلة النصر السعودي المتوقعة ضد العين الإماراتي

حراسة المرمى: أوسبينا.

أوسبينا. الدفاع: عبد الإله العمري – علي لاجامي – إيميريك لابورت – عزيز بيهيتش.

عبد الإله العمري – علي لاجامي – إيميريك لابورت – عزيز بيهيتش. الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو – عبد الله الخيبري.

مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو – عبد الله الخيبري. الهجوم: كريستيانو رونالدو – أيمن يحي سالم – تاليسكا.

تشكيلة العين الإماراتي المتوقعة ضد النصر السعودي