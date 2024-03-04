منتخب الجزائر يتعاقد مع المدرب بيتكوفيتش حتى 2026

وقّع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش عقدا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى 2026، خلفا لجمال بلماضي، حسب ما أعلن الأخير أمس الاثنين.

وبعد وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي منتصف الليل، وقّع بيتكوفيتش على عقده صباحا في مقر الاتحاد الجزائري بدالي إبراهيم، وسيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق بملعب نلسون مانديلا.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن في 29 فبراير/شباط الفائت عن تعيين بيتكوفيتش، بعد أكثر من شهر على إقالة بلماضي عقب الاقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

وأشرف المدرب البالغ 60 عاما على المنتخب السويسري بين 2014 و2021 قبل أن يغادر إلى نادي بوردو، دون أن يكمل موسم 2021-2022 بسبب النتائج السلبية التي أدت إلى سقوط النادي الفرنسي إلى الدرجة الثانية.

وتألق المنتخب السويسري بقيادته في كأس أوروبا صيف 2021، حيث نجح في إخراج فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي، قبل أن يخرج بصعوبة من ربع النهائي على يد إسبانيا.

📸 عملية توقيع العقد بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة السيد وليد صادي والناخب الوطني الجديد السيد فلاديمير بيتكوفيتش #DesertWarriors | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/EkTH6GhuiX — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 4, 2024

كما قاد سويسرا إلى المركز الرابع في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019 عندما خسرت أمام إنجلترا بركلات الترجيح، وثمن نهائي مونديال 2018 وأمم أوروبا 2016.

وستكون المهمة الأساسية لبيتكوفيتش الذي قاد لاتسيو إلى لقب كأس إيطاليا في 2013، قيادة الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026، بعدما غابت عن النسخة الأخيرة في قطر العام قبل الماضي.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن بوتسوانا وغينيا وأوغندا وموزامبيق، بينما يحتل الصومال المركز الأخير دون رصيد.

ويخوض "محاربو الصحراء" الجولتين الثالثة والرابعة ضد غينيا وأوغندا في الخامس والثامن من يونيو/حزيران المقبل على التوالي.

وتستضيف الجزائر دورة دولية ودية في الفترة بين 22 و26 مارس/آذار الجاري بمشاركة جنوب أفريقيا وبوليفيا.