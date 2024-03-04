شاهد.. العين الإماراتي يهزم النصر السعودي في ربع نهائي أبطال آسيا

سجل المغربي سفيان رحيمي هدفا ليقود العين الإماراتي للفوز 1-صفر على ضيفه النصر السعودي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب هزاع بن زايد اليوم الاثنين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 بعدما تلقى رحيمي تمريرة رائعة من أليخاندرو روميرو (كاكو) ليصبح في وضع انفراد ليراوغ الحارس ويسدد في المرمى.

وألغى الحكم هدفا لرحيمي في الدقيقة 71 بداعي التسلل بعدما سدد في الشباك من وضع انفراد.

ولعب النصر بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بعد طرد إيمريك لابورت بسبب ضربه بندر الأحبابي لاعب العين بالمرفق.

ويلتقي الفريقان يوم الاثنين القادم في مباراة الإياب في العاصمة الرياض.

وكان النصر تصدر المجموعة الخامسة بدور المجموعات برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، مقابل 8 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني، و7 نقاط للدحيل القطري، و3 نقاط للاستقلال الطاجيكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الفيحاء بنتيجة 3 -صفر بمجموع المباراتين.

في المقابل، تصدر العين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط نقاط للفيحاء، و7 نقاط لباختاكور الأوزبكي، و4 نقاط لآهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي 2 -1 بمجموع المباراتين.

وكان العين توج بلقب النسخة الأولى من البطولة بنظامها الحديث، ولكنه لم ينجح في بلوغ الدور قبل النهائي منذ حصوله على وصافة نسخة عام 2016.