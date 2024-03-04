رياضة

شاهد.. الحارس خالد عيسى يقهر رونالدو بتصدياته الرائعة

النصر 0 - 0 العين
رونالدو أخفق في هز شباك الحارس خالد عيسى خلال مباراة العين والنصر (مواقع التواصل)
4/3/2024

كان خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي سدا منيعا -اليوم الاثنين- في مباراة فوز فريقه على النصر السعودي 1- صفر في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشهدت المواجهة المثيرة حوارا كرويا شيقا بين المهاجم رونالدو، والحارس الدولي الإماراتي خالد عيسى الذي حرم البرتغالي من التهديف في أكثر من مرة خلال اللقاء.

وكاد رونالدو أن يدرك التعادل للنصر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن عيسى أنقذها بنجاح.

وواصل خالد عيسى إبداعاته عندما تصدى لتسديدة رونالدو من مدى قريب في الدقيقة 79، حارما إياه من فرصة محققة لتعديل النتيجة.

وبعد إضاعة الفرصة التهديفية الواضحة، أظهرت لقطات فيديو من المباراة رونالدو وهو ينظر بحسرة إلى حارس العين الإماراتي الذي كان يشير للبرتغالي بأنه في قمة التركيز الذهني واليقظة.

 

من جهة أخرى، تألق دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر أمام المحاولات الهجومية الخطيرة للاعبي العين، خاصة المغربي سفيان رحيمي صاحب الهدف الوحيد، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة.

وبفضل حسن تمركزه وسرعة بديهته، أنقذ الحارس الكولومبي فريقه من فرص تهديفية محققة، لعل أبرزها التصدي الرائع لتسديدة رحيمي المخادعة في الشوط الأول.

وتعدّ مواجهة اليوم الثالثة بين الفريقين، بعدما سبق أن التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020 حيث تبادلا الفوز بعدما كسب النصر على ملعب منافسه ذهابا 2-1، وردّ العين التحية إيابا 1-صفر.

المصدر : الجزيرة + وكالات