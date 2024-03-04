شاهد.. الحارس خالد عيسى يقهر رونالدو بتصدياته الرائعة

كان خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي سدا منيعا -اليوم الاثنين- في مباراة فوز فريقه على النصر السعودي 1- صفر في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشهدت المواجهة المثيرة حوارا كرويا شيقا بين المهاجم رونالدو، والحارس الدولي الإماراتي خالد عيسى الذي حرم البرتغالي من التهديف في أكثر من مرة خلال اللقاء.

وكاد رونالدو أن يدرك التعادل للنصر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن عيسى أنقذها بنجاح.

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خالد عيسى حارس العين الإماراتي يتألق ويمنع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي من تسجيل هدف التعادل#العين_النصر #دوري_ابطال_اسيا

#قنوات_الكاس pic.twitter.com/vmwBjN6OWM — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 4, 2024

وواصل خالد عيسى إبداعاته عندما تصدى لتسديدة رونالدو من مدى قريب في الدقيقة 79، حارما إياه من فرصة محققة لتعديل النتيجة.

وبعد إضاعة الفرصة التهديفية الواضحة، أظهرت لقطات فيديو من المباراة رونالدو وهو ينظر بحسرة إلى حارس العين الإماراتي الذي كان يشير للبرتغالي بأنه في قمة التركيز الذهني واليقظة.

من جهة أخرى، تألق دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر أمام المحاولات الهجومية الخطيرة للاعبي العين، خاصة المغربي سفيان رحيمي صاحب الهدف الوحيد، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة.

وبفضل حسن تمركزه وسرعة بديهته، أنقذ الحارس الكولومبي فريقه من فرص تهديفية محققة، لعل أبرزها التصدي الرائع لتسديدة رحيمي المخادعة في الشوط الأول.

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أوسبينا حارس النصر السعودي يمنع سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي من التسجيل ويبعد الكرة إلى ركنية#العين_النصر #دوري_ابطال_اسيا

#قنوات_الكاس pic.twitter.com/jK7Hv0zTM5 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 4, 2024

وتعدّ مواجهة اليوم الثالثة بين الفريقين، بعدما سبق أن التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020 حيث تبادلا الفوز بعدما كسب النصر على ملعب منافسه ذهابا 2-1، وردّ العين التحية إيابا 1-صفر.