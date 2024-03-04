رئيس سيمبا التنزاني يسلم اللاعبين مكافآت التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا في أرض الملعب

في سابقة مثيرة، سلم رئيس نادي سيمبا التنزاني سليم عبدالله مكافآت فورية للاعبيه في أرض الملعب، بعد حسم تأهلهم لدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

ووزعت المكافآت المالية على لاعبي سيمبا مباشرة بعد نهاية المباراة التي فاز فيها على نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني بـ6 أهداف نظيفة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا، مجموعة صور للفريق التنزاني، وهو يتسلم مكافأة مالية مهداة من رئيسة تنزانيا سامية سولوهو.

Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo,. Dkt. Damas Ndumbaro akimkabidhi meneja wa timu, Mikael Igendia Tsh. 100 milioni ambayo imetolewa kama zawadi ya ushindi wa leo na Rais wa heshima, @moodewji. Jumla ya zawadi kwa kufuzu robo fainali ni Tsh. 500 milioni. #WenyeNchi #NguvuMoja pic.twitter.com/bSH6SZ09Or — Simba Sports Club (@SimbaSCTanzania) March 2, 2024

وتواجد وزير الرياضة، داماس ندومبارو، بتكليف من رئاسة الجمهورية في أرض الملعب، ونزل إلى غرف الملابس عقب نهاية اللقاء للاحتفال مع اللاعبين وهو يحمل حقيبة ضخمة تضم كميات كبيرة من الأوراق النقدية.

ويبلغ مجموع الجوائز التي صرفها للاعبي سيمبا، 500 مليون شلن تنزاني (197 ألف دولار أميركي).

وصعد أسيك العاجي إلى دور الثمانية، متصدار للمجموعة الثانية، فيما حل سيمبا التنزاني في المركز الثاني.

وتأهل فريقان عربيان فقط إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأقوى، هما الأهلي المصري والترجي التونسي.