رياضة|تنزانيا

رئيس سيمبا التنزاني يسلم اللاعبين مكافآت التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا في أرض الملعب

وجه رئيس مجلس الإدارة سليم عبدالله "حاول مرة أخرى" الشكر لرئيس جمهورية تنزانيا المتحدة د. سامية سولوهو حسن لمنحها 30 مليون "هدف ماما" بعد الفوز بنتيجة 6-0 على جوانينج جالاكسي. من الموقع الرسمي للنادي
رئيس النادي سليم عبدالله وزع مكافآت التأهل على أرض الملعب (الموقع الرسمي لنادي سيمبا)
4/3/2024

في سابقة مثيرة، سلم رئيس نادي سيمبا التنزاني سليم عبدالله مكافآت فورية للاعبيه في أرض الملعب، بعد حسم تأهلهم لدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

ووزعت المكافآت المالية على لاعبي سيمبا مباشرة بعد نهاية المباراة التي فاز فيها على نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني بـ6 أهداف نظيفة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا، مجموعة صور للفريق التنزاني، وهو يتسلم مكافأة مالية مهداة من رئيسة تنزانيا سامية سولوهو.

وتواجد وزير الرياضة، داماس ندومبارو، بتكليف من رئاسة الجمهورية في أرض الملعب، ونزل إلى غرف الملابس عقب نهاية اللقاء للاحتفال مع اللاعبين وهو يحمل حقيبة ضخمة تضم كميات كبيرة من الأوراق النقدية.

ويبلغ مجموع الجوائز التي صرفها للاعبي سيمبا، 500 مليون شلن تنزاني (197 ألف دولار أميركي).

وصعد أسيك العاجي إلى دور الثمانية، متصدار للمجموعة الثانية، فيما حل سيمبا التنزاني في المركز الثاني.

وتأهل فريقان عربيان فقط إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأقوى، هما الأهلي المصري والترجي التونسي.

المصدر : مواقع إلكترونية