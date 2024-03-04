برشلونة يهدر وصافة الليغا بتعادله السلبي مع أتلتيك بلباو

خيم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بلباو وضيفه برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم تنجح محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة في هز الشباك، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وغادر أرضية الملعب كل من الهولندي فرانكي دي يونغ والإسباني بيدري لاعبي البرسا، بداعي الإصابة.

خروج دي يونغ بسبب الإصابة ..جماهير السان ماميس تقدم التحية لنجم برشلونة#الدوري_الاسباني #بلباو_برشلونه pic.twitter.com/2ROf7Oxsk1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2024

وأهدر برشلونة فرصة الصعود للمركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق نقطة خلف جيرونا، فيما يتصدر ريال مدريد ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة.

على الجانب الآخر، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، على بعد 5 نقاط فقط خلف أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.