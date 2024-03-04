رياضة

برشلونة يهدر وصافة الليغا بتعادله السلبي مع أتلتيك بلباو

سلبية الأداء والنتيجة خيمت على مواجهة برشلونة ومضيفه أتلتيك بلباو (رويترز)
4/3/2024-|آخر تحديث: 4/3/202401:27 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

خيم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بلباو وضيفه برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم تنجح محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة في هز الشباك، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وغادر أرضية الملعب كل من الهولندي فرانكي دي يونغ والإسباني بيدري لاعبي البرسا، بداعي الإصابة.

وأهدر برشلونة فرصة الصعود للمركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق نقطة خلف جيرونا، فيما يتصدر ريال مدريد ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة.

على الجانب الآخر، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، على بعد 5 نقاط فقط خلف أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.

المصدر : وكالات