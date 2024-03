القبض على مشجع سخر من مأساة مانشستر يونايتد الجوية

اعتقلت عناصر الشرطة أحد مشجعي مانشستر سيتي خلال ديربي مانشستر -أمس الأحد- على ملعب الاتحاد بسبب ترديده هتافات مسيئة تجاه مشجعي يونايتد، في إشارة إلى المأساة الجوية التي تعرض لها النادي عام 1958.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أنها ألقت القبض على شخص في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز "بعد بلاغات وردت من الجماهير".

🚨🚨 Breaking news! 🚨🚨

A Manchester City fan has been arrested for reportedly attacking an Arsenal fan who was in a wheelchair. 😡👊 [🎥 via @now_arsenaI] pic.twitter.com/MV0LVlNmvA

— Futbol Xperience (@FutbolXperience) October 8, 2023