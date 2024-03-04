الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف "القاتلة" في البريميرليغ

تصنع المراوغات والفواصل المهارية الفرجة الكروية الجميلة وتمنح الكثير من المتعة للجماهير والمشاهدين، غير أن تسجيل الأهداف له نشوة خاصة سواء لدى الأنصار أو اللاعبين على حد سواء، لكن إحراز هدف في الوقت القاتل من المباراة يبقى له وقع وطعم خاصان.

هدف داروين نونيز الذي منح الفوز لليفربول في الدقيقة 99 أمام نوتنغهام فورست أمس السبت، كان أحد هذه الأهداف التي توصف بـ"القاتلة".

ولم يعزز الهدف صدارة الريدز للدوري الممتاز فحسب، بل رفع رصيده بين أكثر الأندية تسجيلا للأهداف القاتلة في البريميرليغ (44 هدفا)، في حين حل أرسنال وتوتنهام في المركز الثاني بـ32 هدفا لكل منهما، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات.

وخلال مباراة نوتنغهام فورست أمس السبت، وصل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى فوزه رقم 18 بعد الدقيقة الـ90 في تاريخ البريميرليغ، ليعزز مكانه في المركز الثالث، بفارق مباراتين عن السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي.

ويعد ديفيد مويس المدير الفني لوست هام أكثر المدربين فوزا بعد الدقيقة 90 بـ21 مباراة بالتساوي مع الفرنسي أرسين فينغر المدرب الأسطوري لأرسنال.

وهذه أكثر 10 أندية تسجيلا لهدف الفوز في الدقيقة الـ90 بتاريخ البريميرليغ:

1- ليفربول: 44 هدفا

2- أرسنال: 32 هدفا

3- توتنهام: 32 هدفا

4- مانشستر يونايتد: 32 هدفا

5- تشلسي: 27 هدفا

6- إيفرتون: 24 هدفا

7- نيوكاسل: 21 هدفا

8- مانشستر سيتي: 19 هدفا

9- أستون فيلا: 17 هدفا

10- ويست هام: 17 هدفا