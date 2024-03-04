رياضة|إنجلترا

الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف "القاتلة" في البريميرليغ

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah celebrates after scoring his team first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on December 23, 2023. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications.
ليفربول هو أكثر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إحرازا لأهداف الفوز القاتلة برصيد 44 هدفا (الفرنسية)
4/3/2024

تصنع المراوغات والفواصل المهارية الفرجة الكروية الجميلة وتمنح الكثير من المتعة للجماهير والمشاهدين، غير أن تسجيل الأهداف له نشوة خاصة سواء لدى الأنصار أو اللاعبين على حد سواء، لكن إحراز هدف في الوقت القاتل من المباراة يبقى له وقع وطعم خاصان.

هدف داروين نونيز الذي منح الفوز لليفربول في الدقيقة 99 أمام نوتنغهام فورست أمس السبت، كان أحد هذه الأهداف التي توصف بـ"القاتلة".

ولم يعزز الهدف صدارة الريدز للدوري الممتاز فحسب، بل رفع رصيده بين أكثر الأندية تسجيلا للأهداف القاتلة في البريميرليغ (44 هدفا)، في حين حل أرسنال وتوتنهام في المركز الثاني بـ32 هدفا لكل منهما، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات.

وخلال مباراة نوتنغهام فورست أمس السبت، وصل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى فوزه رقم 18 بعد الدقيقة الـ90 في تاريخ البريميرليغ، ليعزز مكانه في المركز الثالث، بفارق مباراتين عن السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي.

ويعد ديفيد مويس المدير الفني لوست هام أكثر المدربين فوزا بعد الدقيقة 90 بـ21 مباراة بالتساوي مع الفرنسي أرسين فينغر المدرب الأسطوري لأرسنال.

وهذه أكثر 10 أندية تسجيلا لهدف الفوز في الدقيقة الـ90 بتاريخ البريميرليغ:

1- ليفربول: 44 هدفا

2- أرسنال: 32 هدفا

3- توتنهام: 32 هدفا

4- مانشستر يونايتد: 32 هدفا

5- تشلسي: 27 هدفا

6- إيفرتون: 24 هدفا

7- نيوكاسل: 21 هدفا

8- مانشستر سيتي: 19 هدفا

9- أستون فيلا: 17 هدفا

10- ويست هام: 17 هدفا

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية