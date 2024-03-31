شاهد.. دورتموند يهزم بايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني

سقط بايرن ميونخ أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في كلاسيكو الدوري الألماني لكرة القدم، في قمة منافسات الجولة 27 من المسابقة، اليوم السبت.

وسجل كريم أديمي ويوليان رايرسون هدفي دورتموند في الدقيقتين 10 و83.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفا سجله هاري كين نجم بايرن ميونخ في الدقيقة 89 بداعي وقوع المهاجم الإنجليزي في مصيدة التسلل.

ورد دورتموند اعتباره من الخسارة أمام الفريق البافاري بـ4 أهداف بدون رد في مباراة الدور الأول، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع.

وتكبد بايرن ميونخ خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني ليقرب باير ليفركوزن من منصة التتويج باللقب في ظل ابتعاده في الصدارة بفارق 13 نقطة قبل 7 جولات على انتهاء المسابقة.

هدف دورتموند الثاني جوليان #بايرن_دورتموند pic.twitter.com/kkVWgxyvsp — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) March 30, 2024

وكان ليفركوزن فاز بصعوبة على هوفنهايم بنتيجة 2-1 اليوم السبت، بينما فاز فرايبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-0، وفولفسبورغ على فيردر بريمن 2-0، بينما تعادل آينتراخت فرانكفورت مع يونيون برلين بدون أهداف، ولايبزيغ مع ماينز بنفس النتيجة.