ميسي يرشح 4 لاعبين لخلافته في الفوز بالكرة الذهبية

رشح الأسطورة الأرجنتينية ونجم إنتر ميامي ليونيل ميسي 4 لاعبين لخلافته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يملك الرقم القياسي في التتويج بها، لكن القائمة لم تضم نجم ريال مدريد الصاعد الإنجليزي جود بيلينغهام.

وأحرز ميسي جائزة الكرة الذهبية الأخيرة متفوقا على نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، ويحمل "البولغا" الرقم القياسي في التتويج بالجائزة برصيد ثماني كرات ذهبية.

ويعد جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد من بين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب هذا العام، لكن ميسي لم يذكر اللاعب الإنجليزي الدولي بالاسم في مقابلته مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "بلانيت فوتبول" فإن ليونيل ميسي حدد 4 أسماء سيكون بمقدورها التنافس على جائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة، وخلافته على لقب الأفضل للعام القادم.

النرويجي إيرلينغ هالاند

واختار ميسي لاعب مانشستر سيتي النرويجي هالاند الذي احتل المركز الثاني خلفه العام الماضي.

ويمتلك الإعصار النرويجي رصيدا تهديفيا كبيرا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، مما يجعله مرشحا قويا للمنافسة على الجائزة الفردية المرموقة.

الفرنسي كيليان مبابي

حل مبابي في المركز الثاني في قائمة ميسي وهو اللاعب الوحيد الذي لعب معه في باريس سان جيرمان ويبدو أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحصل مبابي على الكرة الذهبية.

وكان مبابي قريبا من التغلب على ميسي عندما سجل ثلاثية ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم بقطر، لو انتصر المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

البرازيلي فينيسيوس جونيور

الاسم الثالث الذي خطر على ذهن ميسي فور سؤاله عن الكرة الذهبية هو النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي أصبح أحد أفضل وأهم لاعبي لوس بلانكوس ونجح في ملء الفراغ الذي تركه رحيل الفرنسي كريم بنزيمة.

الإسباني الأمين جمال

وتضمت قائمة ميسي موهبة برشلونة الأمين جمال وقال بخصوصه "أعتقد أيضا أن الأمين جمال، الذي لا يزال صغيرا جدا ويلعب الآن لبرشلونة، سيلعب دورا بارزا وسيقاتل من أجل الجائزة في المستقبل، وبالتأكيد سيكون لاعبون جدد آخرون يتنافسون عليها. لا أعرف، لأن هناك دائما لاعبين جددا، وأعتقد أنها ستكون حقبة جميلة جدا للاستمتاع بها".

ويلعب جمال الذي يبلغ من العمر 16 عاما موسما رائعا مع برشلونة.