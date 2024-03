صلاح يعادل رقما مميزا لإبراهيموفيتش في البريميرليغ

أنقذ محمد صلاح فريقه ليفربول من فخ التعادل أمام برايتون وقاده لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الجولة الـ30 من المنافسة، كما حقق رقما جديدا في البريميرليغ.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، إثر تلقيه تمريرة بينية من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وتغلب ليفربول على برايتون 2-1 رافعا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول.

ووفقا لشبكة الإحصائيات الرياضية "أوبتا"، أطلق صلاح 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت إلى أن "هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري"، منذ بدء أوبتا جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.

وأضافت أن هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

12 – Mo Salah had 12 shots v Brighton, his most ever in a Premier League game, the most on record (from 2003-04) by a Liverpool player in a match in the competition, and the most by any player in the top-flight since Zlatan Ibrahimovic v Burnley in October 2016 (12). Persistent. pic.twitter.com/i4jgdRTOLQ

