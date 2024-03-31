صلاح يعادل رقما مميزا لإبراهيموفيتش في البريميرليغ

أنقذ محمد صلاح فريقه ليفربول من فخ التعادل أمام برايتون وقاده لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الجولة الـ30 من المنافسة، كما حقق رقما جديدا في البريميرليغ.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، إثر تلقيه تمريرة بينية من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وتغلب ليفربول على برايتون 2-1 رافعا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول.

⚽️🔥 الملك المصري محمد صلاح يمنح التقدم لليفربول بعد تمريرة مميزة من ماك أليستير#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/MZTGspGyyJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

ووفقا لشبكة الإحصائيات الرياضية "أوبتا"، أطلق صلاح 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت إلى أن "هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري"، منذ بدء أوبتا جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.

وأضافت أن هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

12 – Mo Salah had 12 shots v Brighton, his most ever in a Premier League game, the most on record (from 2003-04) by a Liverpool player in a match in the competition, and the most by any player in the top-flight since Zlatan Ibrahimovic v Burnley in October 2016 (12). Persistent. pic.twitter.com/i4jgdRTOLQ — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2024

ملك الريمونتادا

وعزز ليفربول موقعه كملك للريمونتادا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على برايتون.

وفاز الريدز بـ7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز كان فيها الفريق متأخرا في النتيجة هذا الموسم، وهي أكبر حصيلة له خلال موسم واحد في تاريخ المسابقة وفقا لشبكة "أوبتا".

7 – Liverpool have won seven Premier League games in which they were behind this season, now their outright most ever in a single campaign in the competition. Magnificent. pic.twitter.com/PnYvEhodWb — OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2024

وحصد ليفربول الآن 26 نقطة في المباريات التي تأخر خلالها في النتيجة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 5.

وتفوق الريدز خلال الموسم الحالي على كل من توتنهام، الذي حصد 22 نقطة في المباريات التي كان فيها متأخرا في النتيجة، بالإضافة إلى مانشستر سيتي حامل اللقب (21 نقطة).