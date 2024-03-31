رياضة

صلاح يعادل رقما مميزا لإبراهيموفيتش في البريميرليغ

محمد صلاح سدد 12 مرة على مرمى برايتون وسجل هدف الفوز لليفربول (غيتي)
31/3/2024-|آخر تحديث: 31/3/202411:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أنقذ محمد صلاح فريقه ليفربول من فخ التعادل أمام برايتون وقاده لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الجولة الـ30 من المنافسة، كما حقق رقما جديدا في البريميرليغ.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، إثر تلقيه تمريرة بينية من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

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وتغلب ليفربول على برايتون 2-1 رافعا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول.

ووفقا لشبكة الإحصائيات الرياضية "أوبتا"، أطلق صلاح 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت إلى أن "هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري"، منذ بدء أوبتا جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.

وأضافت أن هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ملك الريمونتادا

وعزز ليفربول موقعه كملك للريمونتادا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على برايتون.

وفاز الريدز بـ7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز كان فيها الفريق متأخرا في النتيجة هذا الموسم، وهي أكبر حصيلة له خلال موسم واحد في تاريخ المسابقة وفقا لشبكة "أوبتا".

وحصد ليفربول الآن 26 نقطة في المباريات التي تأخر خلالها في النتيجة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 5.

وتفوق الريدز خلال الموسم الحالي على كل من توتنهام، الذي حصد 22 نقطة في المباريات التي كان فيها متأخرا في النتيجة، بالإضافة إلى مانشستر سيتي حامل اللقب (21 نقطة).

المصدر : مواقع إلكترونية