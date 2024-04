شجار بين لاعبيْن بالدوري الإنجليزي ينتهي بسخرية على مواقع التواصل

عاد لاعب برينتفورد نيل موباي لممارسة عادته المفضلة، عندما دخل في مشاجرة مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد سكوت مكتوميناي، واصفا إياه لاحقا بالـ"مشجع" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 27 عاما، بديلا في الدقيقة 86 من تعادل برينتفورد الدرامي 1-1 مع الشياطين الحمر مساء السبت.

وعلى الرغم من تواجده على أرض الملعب في المراحل الأخيرة من المباراة فقط، فإنه تمكّن من الحصول على إنذار.

وتورط موباي في شجار مع مكتوميناي، وانتهى الأمر بسحب قميص لاعب برايتون السابق فوق رأسه.

وقد تم إنذار كلاهما بسبب الحادث الذي وقع في الدقيقة 12 من الوقت الإضافي بعد الهدفين المتأخرين.

لكن موباي، الذي اشتهر بتصفية حساباته مع لاعبي المنافس، توجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك مهاجم برينتفورد صورة لمكتوميناي وهو يسحب قميصه أثناء محاولته التخلص منه مرفقا بتعليق "هذا المشجع كان في حاجة ماسة إلى قميصي".

This fan was desperate for my shirt 😂 pic.twitter.com/J3PsIQecPY

يأتي ذلك بعد شهرين فقط من إثارة موباي غضب لاعب توتنهام جيمس ماديسون عبر احتفاله برمي السهام.

وبدا أن موباي أزعج لاعب خط وسط توتنهام عندما قام بتقليد احتفاله برمي السهام بعد افتتاح التسجيل لبرينتفورد ضد توتنهام الشهر الماضي.

🚨🚨🎙️| James Maddison on Neal Maupay copying his celebration:

“He’s not scored enough goals of his own to have his own celebration." 🤭 pic.twitter.com/IguDXBCMpA

— CentreGoals. (@centregoals) January 31, 2024