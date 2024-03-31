عمر السومة يتعرض لإصابة قوية بالدوري القطري

تعرض لاعب نادي العربي عمر السومة لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع الغرافة أمس السبت ضمن منافسات الدوري القطري لكرة القدم.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة 90+، تعرض السومة لتدخل عنيف من مدافع الغرافة ليانكو فوجنوفيتش.

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شاهد ماذا فعل ليانكو مدافع الغرافة في عمر السومة مهاجم العربي .. وكيف تصرف حكم اللقاء ؟!#العربي_الغرافة #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/AcWdqTKurg — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 30, 2024

وتعرض السومة للدهس من قبل ليانكو، فبعدما قفز الأخير للحاق بالكرة، سقط السوري أرضا، وتبعه البرازيلي، الذي دهس صدره بطريقة عنيفة كادت تعرضه لإصابة خطيرة، أثناء محاولة استعادة توازنه ووقوفه على قدميه.

وبعد تدخل الجهاز الطبي لمعالجة عمر السومة، تحدّث اللاعب مع الحكم، قبل أن يقوم بإظهار الكدمات على جسده.

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رد فعل عمر السومة لاعب العربي بعد التدخل القوي من ليانكو مدافع الغرافة#العربي_الغرافة #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/d43Vj01qV1 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 30, 2024

لكن حكم المباراة رأى أن الدهس لم يكن متعمدا، ورفض إشهار البطاقة الصفراء في وجه البرازيلي.

وأثارت الحادثة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي من المشجعين والمحللين، متسائلين حول ما إذا كان التدخل العنيف من ليانكو متعمدا، ولماذا لم يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه باعتبار أنه تلقى بطاقة صفراء في وقت سابق؟

واضطر ليانكو للتوضيح، فكتب "بالطبع، كنت أنظر للكرة بينما كان هو ساقطا أسفل مني عندما سقطت أنا بعده، لن أفعل ذلك متعمدا".

وقد سجّل المهاجم السوري 12 هدفا مع نادي العربي في الدوري القطري بعد خوض 17 مباراة.

وانتهت المباراة بهزيمة العربي على أرضه أمام الغرافة بهدف نظيف.

ويحتل العربي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 23 نقطة، فيما يحل الغرافة وصيفا بـ40 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن السد "المتصدر".