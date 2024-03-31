رياضة|الدوري الإنجليزي

شاهد.. ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على برايتون

صلاح يسدد الكرة التي سكنت شباك برايتون وجلبت الفوز لليفربول (غيتي)
31/3/2024-|آخر تحديث: 31/3/202406:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)

سجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون بعدما قلب تأخره بهدف ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال في وقت لاحق اليوم الأحد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام أرسنال صاحب المركز الثاني و4 نقاط أمام سيتي ثالث الترتيب.

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وأحرز داني ويلبيك لاعب برايتون الهدف الأول بعد 84 ثانية من هجمة مرتدة كللها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأعاد الهدف المبكر ليفربول إلى الحياة وأدرك لويس دياز التعادل في الدقيقة 27 بعدما أخفق جويل فيلتمان لاعب برايتون في إبعاد ركلة ركنية ونجح الجناح الكولومبي في وضعها في الشباك.

وأسفر ضغط ليفربول الهائل عن هدف الفوز عندما سدد المهاجم المصري في الشباك في الدقيقة 65 مستغلا تمريرة أليكسيس ماك أليستر.

وظن دياز أنه سجل الهدف الثالث بعد 6 دقائق، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل في قرار أكده حكم الفيديو المساعد وكاد صلاح أن يهز الشباك من هجمة مرتدة في الدقيقة 74، لكنه سدد باتجاه الحارس.

وأطلق آدم لالانا بديل برايتون تسديدة باتجاه مرمى فريقه السابق لكنها جاءت بعيدة في الدقيقة 86 وتصدى حارس مرمى برايتون ببراعة لمحاولة من صلاح في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

المصدر : رويترز