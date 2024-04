شاهد.. رونالدو يواصل كتابة التاريخ بتسجيل "الهاتريك" 64 في مسيرته

واصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام وكتابة التاريخ، بتسجيل ثلاثية جديدة في مسيرته مع الأندية، والهاتريك الأول له في عام 2024، بعدما أحرز 3 أهداف للنصر في فوزه على الطائي، بالدوري السعودي لكرة القدم، يوم أمس السبت.

وأوضحت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، أن رونالدو وصل للهاتريك رقم 54 مع الأندية، والأول له في عام 2024، فيما ذكرت حسابات رياضية أن البرتغالي وصل إلى الهاتريك 64 في مسيرته، بإضافة ثلاثياته مع المنتخب.

واحتفى نادي النصر السعودي عبر حسابه على منصة إكس، بالثلاثية التي سجلها رونالدو، حيث نشر صورة النجم البرتغالي من اللقاء، معلقا عليها: "سيد الأرقام".

وشارك رونالدو عبر حسابه على إنستغرام، صورا من مشاركته واحتفاله بالأهداف، وكتب عليها "هكذا نفعل ذلك، فوز مذهل وهاتريك آخر".

بدوره، تغنى الحساب الرسمي للدوري السعودي على منصة إكس، بثلاثية رونالدو، ونشر مقطعا مصورا بعدسة خاصة من الملعب لأهداف اللاعب في المباراة.

وسجل رونالدو أهدافه الثلاثة في الدقائق (64 و67 و87)، ليقود النصر إلى تحقيق فوز كاسح على الطائي بنتيجة 5-1، وعزز وجوده في صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 26 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن مهاجم الهلال، ألكسندر ميتروفيتش.

